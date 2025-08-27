#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το Ισραήλ απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

"Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Εντεν Μπαρ Ταλ.

Το Ισραήλ απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 22:30

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης στην οποία στηρίχθηκε ο ΟΗΕ για να κηρύξει κατάσταση λιμού στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχο του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Η χώρα αυτή περιόρισε αυστηρά την ανθρωπιστική βοήθεια και μερικές φορές τη διέκοψε τελείως στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε έπειτα από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

"Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Εντεν Μπαρ Ταλ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Τύπο, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) είναι "πολιτικοποιημένο" και το κατηγόρησε ότι "παραποίησε" αρκετά στοιχεία της έκθεσης που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου.

"Τώρα, εάν το IPC δεν το κάνει (να αποσύρει την έκθεσή του σ.σ.), εμείς θα απευθυνθούμε στους δωρητές, θα τους ενημερώσουμε για τις ελλείψεις αυτές", απείλησε ο Μπαρ Ταλ απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

"Είμαστε βέβαιοι ότι θα καταλήξουν στο σωστό συμπέρασμα: να μην χρηματοδοτούν πλέον ένα ινστιτούτο έρευνας που είναι πολιτικοποιημένο, χειραγωγικό και το οποίο δρα ως ένα εργαλείο στην υπηρεσία μιας διεφθαρμένης τρομοκρατικής οργάνωσης", δήλωσε.

Έπειτα από μήνες προειδοποίησης, το IPC, που έχει την έδρα του στη Ρώμη, κήρυξε στις 22 Αυγούστου κατάσταση λιμού που πλήττει 500.000 ανθρώπους στην επαρχία της Γάζας, η οποία καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο του παλαιστινιακού εδάφους συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας.

Το IPC, που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, προέβλεψε επίσης ότι ο λιμός θα εξαπλωθεί στις επαρχίες Ντέιρ ελ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και Χαν Γιούνις, στο νότιο, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας περίπου τα δύο τρίτα της Γάζας.

Ο λιμός στη Γάζα "θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί" χωρίς "τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ", είχε κατηγορήσει τότε στη Γενεύη ο επικεφαλής του συντονισμού των ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ. "Αυτός ο λιμός θα μας στοιχειώνει και πρέπει να μας στοιχειώνει όλους", είχε τονίσει.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τα συμπεράσματα του IPC ως "χονδροειδή ψεύδη", προσθέτοντας ότι η χώρα του "δεν έχει πολιτική λιμοκτονίας" του πληθυσμού και επικαλέστηκε τα στοιχεία για τη βοήθεια στη Γάζα, που ο ίδιος είχε επιτρέψει να εισέλθει.

Η Cogat, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας αρμόδια για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, κατήγγειλε επίσης την έκθεση του IPC ως "ψευδή και μεροληπτική".

Σε μήνυμα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η Cogat δήλωσε ότι σχεδόν 280 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα χθες, Τρίτη.

Οι ανθρωπιστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας αμφισβητούν συχνά την εγκυρότητα τέτοιων δηλώσεων, τονίζοντας ότι οι ισραηλινές αρχές δεν τους επιτρέπουν να λειτουργούν αποτελεσματικά στο παλαιστινιακό έδαφος για να ανταποκριθούν στην ανθρωπιστική κρίση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συγκέντρωση συνδικάτων στον Πειραιά, επιδιώκουν να εμποδίσουν την αποβίβαση Ισραηλινών

Το νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο πουλά μερίδια σε 11 ισραηλινές εταιρείες

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ανθρωπογενής ο λιμός στη Γάζα, παραφωνία ΗΠΑ

Ιταλός ΥΠΑΜ: «Έχασε ανθρωπιά και λογική» η ισραηλινή κυβέρνηση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο