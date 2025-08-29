Χαμηλότερα των εκτιμήσεων ο πληθωρισμός σε Γαλλία, Ισπανία

Χαμηλότερα των εκτιμήσεων κινήθηκε ο πληθωρισμός σε Γαλλία και Ισπανία τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία και υποδηλώνουν ότι η αύξηση των τιμών στην Ευρωζώνη είναι δύσκολο να αποκλίνει πολύ από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για 2%.

Στη Γαλλία ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 0,8% εξαιτίας της επιβράδυνσης στις υπηρεσίες και στην Ισπανία στο 2,7%, χαμηλότερα και οι δύο κατά 0,1% από τις μέσες εκτιμήσεις σε έρευνες του Bloomberg.

Ενώ οι πιέσεις στις τιμές είναι ασθενέστερες στη Γαλλία από ό,τι στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρωζώνης και στην Ισπανία ισχυρότερες, η ΕΚΤ είναι ικανοποιημένη με την εικόνα.

Με την οικονομία να αποδεικνύεται ανθεκτική και απέναντι στην αστάθεια του αμερικανικού εμπορίου, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στη Φρανκφούρτη αναμένεται να διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά στο 2% για δεύτερο μήνα τον Σεπτέμβριο. Οι επενδυτές δεν τιμολογούν πλέον πλήρως περαιτέρω μειώσεις του κόστους δανεισμού φέτος.

Η οικονομία της Γαλλίας έχει απωλέσει δυναμική, καθώς η παρατεταμένη πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα οδήγησε σε μείωση των εταιρικών επενδύσεων και σε χαμηλή εγχώρια ζήτηση. Η Ισπανία, από την άλλη πλευρά, μπορεί να υπερηφανεύεται για την καλύτερη επίδοση της μεγάλης οικονομίας της περιοχής.

Οι προοπτικές της Γαλλίας έγιναν πολύ πιο αβέβαιες αυτή την εβδομάδα, μετά την αιφνιδιαστική πρόσκληση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης σχετικά με τα σχέδια του προϋπολογισμού του -μια κίνηση που είναι πιθανό να προκαλέσει μια ακόμη κυβερνητική κατάρρευση.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή τον Αύγουστο έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες -ένας τομέας που παρακολουθείται στενά από την ΕΚΤ- επιβραδύνθηκε στο 2,1% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα. Οι τιμές των βιομηχανικών αγαθών μειώθηκαν κατά 0,3% -η έκτη διαδοχική αρνητική μέτρηση. Η ενέργεια επιβάρυνε επίσης με πτώση 6,2%, αν και αυτή ήταν ελαφρώς μικρότερη από ό,τι τον Ιούλιο.

Ξεχωριστή έκθεση της Παρασκευής από την Insee έδειξε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με τον Ιούνιο, λόγω της μείωσης των δαπανών για ενέργεια και ένδυση. Το αποτέλεσμα ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες.