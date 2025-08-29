#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μερτς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες

"Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία", πρόσθεσε ακόμη ο Μερτς στο τέλος του γαλλογερμανικού υπουργικού συμβουλίου.

Μερτς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες
Φρίντριχ Μερτς

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 20:27

Ο πόλεμος στην Ουκρανία "θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες" αλλά οι υποστηρικτές του Κιέβου "είναι πρόθυμοι" να συνεχίσουν τη βοήθειά τους, προειδοποίησε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχοντας δίπλα του τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην Τουλόν.

"Ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες. Εμείς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προετοιμαστούμε γι αυτό. Είμαστε έτοιμοι", δήλωσε ο Μερτς, για τον οποίο "η διατήρηση αυτού του 'συνασπισμού των προθύμων' είναι μια "προτεραιότητα" του ζεύγους Γαλλίας - Γερμανίας.

Για τον καγκελάριο, οι περίπου 30 σύμμαχοι, κυρίως Ευρωπαίοι, της Ουκρανίας που έχουν συγκροτηθεί υπό αυτή την ονομασία είναι "έτοιμοι, σε ευρεία συναίνεση, να βοηθήσουν την Ουκρανία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο".

"Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία", πρόσθεσε ακόμη ο Μερτς στο τέλος του γαλλογερμανικού υπουργικού συμβουλίου.

Οι Ευρωπαίοι επέστρεψαν από ένα ταξίδι στον Λευκό Οίκο δηλώνοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, να συναντήσει τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι εντός των δύο επόμενων εβδομάδων.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης διαπίστωσε ότι "δεν υπάρχει προφανώς καμιά βούληση εκ μέρους του προέδρου Πούτιν να συναντήσει τον πρόεδρο Ζελένσκι", καθώς ο Ρώσος ηγέτης "έθεσε προϋποθέσεις που είναι απολύτως απαράδεκτες".

Εάν ο αρχηγός του ρωσικού κράτους δεν συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έως τη Δευτέρα όπως έχει ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, "αυτό θα σημαίνει ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ", δήλωσε ο Μακρόν.

"Θα συζητήσουμε ξανά την προσεχή εβδομάδα για πώς θα προχωρήσουμε", πρόσθεσε ο Μερτς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μερτς: Η επίθεση σε κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι η Μόσχα δεν έχει ενδοιασμούς

Δεν «βλέπει» συνάντηση Ζελένσκι- Πούτιν ο Μερτς

Ρωσία: Με διπλάσιο ρυθμό προελαύνουμε στην Ουκρανία

Μερτς: Ανοιχτή η πόρτα της ΕΕ για τη Μολδαβία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο