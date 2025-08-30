ΗΠΑ: Τροπολογία ζητάει έκθεση για πιθανή στήριξη της Τουρκίας στη Χαμάς

Τροπολογία που απαιτεί επίσημη έκθεση για τους δεσμούς της Τουρκίας με τη Χαμάς και άλλες πιθανές διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο πλαίσιο των διεργασιών για τη δημιουργία του νέου νομοσχεδίου για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ.

Η διάταξη προβλέπει ότι η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σε συνεργασία με τους υπουργούς Άμυνας, Οικονομικών και Εξωτερικών, θα πρέπει να υποβάλει εντός 120 ημερών στο Κογκρέσο μια λεπτομερή έκθεση που θα εξετάζει αν η κυβέρνηση της Τουρκίας:

Παρέχει καταφύγιο ή διευκολύνει τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Χαμάς και άλλων χαρακτηρισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων.

ή διευκολύνει τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Χαμάς και άλλων χαρακτηρισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων. Έχει γνώση της παρουσίας ή της δράσης αυτών των οργανώσεων στην επικράτειά της.

της. Προσφέρει στρατιωτική, οικονομική ή άλλη μορφή βοήθειας.

Η έκθεση θα κατατεθεί σε μη διαβαθμισμένη μορφή, με δυνατότητα να περιλαμβάνει απόρρητο παράρτημα για τα πιο ευαίσθητα δεδομένα.

Πολιτικό υπόβαθρο

Η τροπολογία αποτελεί συνέχεια απόρρητης ενημέρωσης που είχε προηγηθεί σε δώδεκα μέλη του Κογκρέσου το 2024. Η συγκεκριμένη ενημέρωση είχε γίνει λόγω της επιστολής που είχε στείλει για το συγκεκριμένο θέμα ο βουλευτής Νταν Γκόλντμαν προς την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Την πρωτοβουλία για την αποστολή της επιστολής είχε ξεκινήσει το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI) και στη συνέχεια τη στήριξαν σημαντικές εβραϊκές οργανώσεις, όπως η Anti-Defamation League (ADL), η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (AJC), το Εβραϊκό Ινστιτούτο Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής (JINSA), και ο βραχίονας λόμπι της δεξαμενής σκέψης Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών (FDD Action).

Την επιστολή συνυπέγραφαν επίσης οι βουλευτές Τζος Γκότχαιμερ, Γκας Μπιλιράκης, και Νικόλ Μαλλιωτάκη. Οι τέσσερις νομοθέτες είχαν ηγηθεί της ευρύτερης διακομματικής πρωτοβουλίας στην οποία 39 μέλη του Κογκρέσου ζητούσαν από τον τότε υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και την τότε επικεφαλής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών Άβριλ Χέινς να διερευνήσουν αν η Άγκυρα προσφέρει καταφύγιο σε ηγέτες της Χαμάς.

Σημασία για την αμερικανική πολιτική

Η απαίτηση για επίσημη έκθεση αναδεικνύει την ανησυχία που υπάρχει στο Κογκρέσο για τις σχέσεις της Άγκυρας με παλαιστινιακές οργανώσεις, σε μια συγκυρία όπου οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας βρίσκονται ήδη υπό πίεση λόγω γεωπολιτικών διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική, καθώς τα ευρήματα της έκθεσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για επόμενα βήματα σε επίπεδο πολιτικής ή νομοθεσίας, επηρεάζοντας άμεσα το μέλλον των αμερικανοτουρκικών σχέσεων και τη συζήτηση για τον ρόλο της Τουρκίας ως συμμάχου στο ΝΑΤΟ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ