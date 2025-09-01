RSF: Μεγάλη εκστρατεία στον διεθνή Τύπο για τους νεκρούς δημοσιογράφους στη Γάζα

Μια μαύρη κορδέλα στο πρωτοσέλιδο εφημερίδας, ένα μήνυμα στην αρχική σελίδα ειδησεογραφικού ιστότοπου ή ένα κύριο άρθρο: περισσότερα από 250 μέσα ενημέρωσης σε 70 χώρες συμμετέχουν σήμερα σε εκστρατεία με στόχο να καταγγείλουν τον αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, έπειτα από έκκληση των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα (RSF) και της μη κυβερνητικής οργάνωσης Avaaz.

«Με τον ρυθμό που σκοτώνονται οι δημοσιογράφοι στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς για να μας ενημερώνει»: αυτό είναι το μήνυμα σε μαύρο φόντο που βρίσκεται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων όπως L’ Humanite στη Γαλλία, Publico στην Πορτογαλία ή La Libre στο Βέλγιο.

Στην πρώτη σελίδα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Mediapart και στη διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας La Croix υπάρχει επίσης άρθρο που αναφέρεται στην εκστρατεία των RSF.

Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα έχουν καταγράψει τον θάνατο περισσότερων από 210 δημοσιογράφων μετά την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η σημερινή εκστρατεία, στην οποία συμμετέχουν επίσης τα μέσα L’ Orient le jour (Λίβανος), The Intercept (αμερικανικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας) ή η Tageszeitung (Γερμανία), διεξάγεται μία εβδομάδα μετά τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ, κοντά στη Χαν Γιούνις, από τα οποία σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι.

«Αυτοί οι (δημοσιογραφικοί) οργανισμοί και οι συντακτικές ομάδες καταγγέλλουν τα εγκλήματα που έχει διαπράξει ο ισραηλινός στρατός εις βάρος Παλαιστίνιων δημοσιογράφων με πλήρη ατιμωρησία, ζητούν την προστασία τους και την επείγουσα απομάκρυνσή τους και απαιτούν την ανεξάρτητη πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στον παλαιστινιακό θύλακα», εξηγούν οι RSF σε ανακοίνωσή τους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση έχει καταθέσει τέσσερις προσφυγές στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό εις βάρος δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας τους τελευταίους 22 μήνες.

Από την αρχή του πολέμου το Ισραήλ δεν επιτρέπει στον διεθνή Τύπο να εργαστεί ελεύθερα στη Γάζα. Στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν εισέλθει μόνο μερικά μέσα ενημέρωσης συνοδεία του ισραηλινού στρατού, με τα ρεπορτάζ τους να υπόκεινται σε αυστηρή λογοκρισία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ