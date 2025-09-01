#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Την Πέμπτη συνεδριάζει στο Παρίσι η «Συμμαχία των προθύμων» για την Ουκρανία

Σύνοδος και τηλεσύνοδος περίπου τριάντα χωρών υπό τη συμπροεδρία Μακρόν-Στάρμερ και με τη συμμετοχή Ζελένσκι. Αντικείμενο συζήτησης οι εγγυήσεις ασφαλείας και οι όποιες προοπτικές των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη.

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:33

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα συμπροεδρεύσουν την Πέμπτη στο Παρίσι, παρουσία και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε άλλη μια σύνοδο των χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων, επιβεβαιώνοντας πληροφορία που είχε μεταδοθεί νωρίτερα από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων», περίπου τριάντα χωρών (κυρίως ευρωπαϊκών), θα διεξαχθεί το πρωί με τηλεδιάσκεψη για τους ηγέτες που δεν θα βρίσκονται στη Γαλλία. Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν «οι εργασίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες», αλλά και «τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη στάση της Ρωσίας, η οποία επιμένει να αρνείται την ειρήνη.

Ευρωπαϊκή πολιτική πηγή ανέφερε ότι ο Ζελένσκι θα συναντηθεί την Πέμπτη στη Παρίσι με «πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες», σε μια περίοδο που οι προσπάθειες που καταβάλλει η Ουάσιγκτον για να μπει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται ότι έχουν μπλοκαριστεί.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι κωλυσιεργεί και προσποιείται ότι θέλει να διαπραγματευτεί, προκειμένου να προετοιμάσει καλύτερα νέες επιθέσεις εναντίον της. Ο ρωσικός στρατός ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους και προελαύνει στο μέτωπο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

