Τραμπ: Η Ινδία προσφέρθηκε να μηδενίσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ινδία προσφέρθηκε να μηδενίσει τους δασμούς της σε αμερικανικά προϊόντα, την ώρα που ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφραζε δημοσίως την αλληλεγγύη του στην κινεζική και τη ρωσική ηγεσία, για τις εμπορικές πιέσεις που δέχονται από την Ουάσιγκτον.

Μολονότι χαρακτήρισε τη σχέση των ΗΠΑ με την Ινδία «μονόπλευρη», ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social: «Τώρα προσφέρονται (σ.σ. οι Ινδοί) να μειώσουν τους δασμούς τους στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει χρόνια πριν».

Η ινδική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε αμέσως στα σχόλια του Τραμπ, τα οποία έγιναν μετά την επιβολή δασμών συνολικού ύψους έως και 50% σε ινδικά προϊόντα, κάτι που εγείρει ερωτηματικά σχετικά με το μέλλον της σχέσης ΗΠΑ-Ινδίας.

Η σχέση αυτή είχε ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, ακόμη και κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, δεδομένου ότι και οι δύο χώρες ανησυχούσαν για την αυξανόμενη δύναμη της Κίνας, αλλά ο Τραμπ απείλησε με δασμούς την Ινδία αφού αρνήθηκε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αψηφώντας τις προσπάθειές του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Μόντι και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν την Κυριακή ότι οι χώρες τους είναι αναπτυξιακοί εταίροι, όχι αντίπαλοι, και συζήτησαν τρόπους βελτίωσης των εμπορικών τους σχέσεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό των συναντήσεων στην Κίνα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ