Ανοιγμα Ινδίας σε Κίνα και Ρωσία με το βλέμμα στον Τραμπ

Ο Ναρέντρα Μόντι χρησιμοποίησε το πρώτο του ταξίδι στην Κίνα μετά από επτά χρόνια για να αναθερμάνει τις σχέσεις με τον ισχυρό γείτονα της, την Κίνα, ενώ ταυτόχρονα επιδίωξε να ενισχύσει τους δεσμούς με τη Ρωσία, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με το Νέο Δελχί.

Ο Μόντι είχε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Τιαντζίν την Κυριακή, στο περιθώριο μιας περιφερειακής συνόδου για την ασφάλεια και την οικονομία, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται ότι θα είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Συζήτησαν ζητήματα συνόρων, την επανέναρξη απευθείας πτήσεων και την αύξηση του εμπορίου, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Μόντι συναντήθηκε και με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο της Τιαντζίν, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται υπό εξέταση. Ο Τραμπ έχει δημοσίως επικρίνει την Ινδία για τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία, κατηγορώντας το Νέο Δελχί ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε την περασμένη εβδομάδα δασμούς 50% στα ινδικά προϊόντα που προορίζονται για τις ΗΠΑ — τους υψηλότερους στην Ασία — προκειμένου να την τιμωρήσει για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Οι ενέργειες του Τραμπ έδειξαν στο Νέο Δελχί ότι δεν μπορεί να βασιστεί στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ανίλ Τριγκουνάγιατ, πρώην Ινδός πρεσβευτής στην Ιορδανία, τη Λιβύη και τη Μάλτα. «Είναι σημαντικό για χώρες όπως η Ινδία να βρουν τον δικό τους δρόμο και τους δικούς τους εταίρους», είπε ο Τριγκουνάγιατ.

Ο Μόντι μίλησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από το ταξίδι του στην Κίνα, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για ειρήνη. Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ινδία ήταν έτοιμη να «στείλει το κατάλληλο μήνυμα στη Ρωσία και σε άλλους ηγέτες» κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του Μόντι στην Τιαντζίν.

Ο Μόντι είχε μιλήσει τελευταία φορά με τον Πούτιν μετά τη σύνοδο κορυφής του Ρώσου ηγέτη με τον Τραμπ στην Αλάσκα για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Ο Πούτιν αναμένεται να επισκεφθεί την Ινδία αργότερα φέτος.

Σύμβουλοι του Τραμπ όπως ο Πίτερ Ναβάρο έχουν υποστηρίξει ότι η Ινδία κερδοσκοπεί από τον πόλεμο, αγοράζοντας πετρέλαιο με έκπτωση από τη Ρωσία — το διυλίζει και το πουλάει σε αγοραστές στην Ευρώπη και αλλού. Ανώτατοι Ινδοί αξιωματούχοι έχουν υπερασπιστεί τους μακροχρόνιους δεσμούς της χώρας τους με τη Ρωσία και υποστήριξαν ότι οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως ενθαρρύνει αυτές τις αγορές πετρελαίου για να αποτρέψουν μια κατάρρευση των παγκόσμιων τιμών.

Ο Ναβάρο επανέλαβε τις επικρίσεις του την Κυριακή, λέγοντας σε συνέντευξή του στο Fox News ότι η Ινδία δεν αγόραζε πολύ πετρέλαιο από τη Ρωσία πριν από τη γενικευμένη εισβολή της στην Ουκρανία, αλλά τώρα τροφοδοτούσε «τη ρωσική πολεμική μηχανή». Πρόσθεσε ότι «η Ινδία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πλυντήριο για το Κρεμλίνο».

«Ο Μόντι είναι σπουδαίος ηγέτης», είπε ο Ναβάρο. «Δεν καταλαβαίνω γιατί συμμαχεί με τον Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, όταν είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο».

Ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ με την Κίνα και την Ινδία έχει επιταχύνει τις προσπάθειες και των δύο χωρών να ξαναχτίσουν σχέσεις, μετά τα πρώτα βήματα που έκαναν πέρυσι για να μειώσουν τις εντάσεις κατά μήκος των 3.488 χιλιομέτρων μη οριοθετημένων συνόρων τους.

«Η διεθνής κατάσταση είναι ταυτόχρονα ρευστή και χαοτική», είπε ο Σι στη συνάντηση με τον Μόντι. Είναι σωστό για την Κίνα και την Ινδία «να είναι φίλοι που διατηρούν καλές σχέσεις γειτονίας και φιλίας, εταίροι που αλληλοενισχύονται και να αφήσουν τον δράκο και τον ελέφαντα να χορεύουν μαζί», πρόσθεσε.

Ο Τζέρεμι Τσαν, ανώτερος αναλυτής της ομάδας για την Κίνα και την Ανατολική Ασία στην Eurasia Group, δήλωσε ότι η υπέρβαση του ζητήματος των συνόρων έχει ξεκλειδώσει μια σειρά από τομείς όπου η Κίνα και η Ινδία μπορούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους. Πρόσθεσε ότι η υποβόσκουσα τριβή μεταξύ των δύο δεν έχει εξαφανιστεί.

«Η αμοιβαία καχυποψία θα παραμείνει και στις δύο χώρες, και αυτή η συνάντηση Μόντι-Σι δεν θα επιλύσει τη στρατηγική αντιπαλότητα», είπε ο Τσαν σε email.

Ο Μόντι επιδιώκει να ενισχύσει την οικονομία της Ινδίας απέναντι στους δασμούς του Τραμπ, μειώνοντας τους φόρους για να τονώσει την εγχώρια κατανάλωση, ενώ ταυτόχρονα αναζητά νέες αγορές για τα προϊόντα της χώρας. Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών της Ινδίας, και οικονομολόγοι όπως της Citigroup Inc. εκτιμούν ότι οι δασμοί θα μειώσουν τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης έως και κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Πριν από το ταξίδι του στην Κίνα, ο Μόντι επισκέφθηκε την Ιαπωνία για δύο ημέρες, όπου εξασφάλισε επενδυτικές δεσμεύσεις ύψους έως ¥10 τρισ. (68 δισ. δολαρίων) από τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σιγκερού Ισίμπα.

Η επένδυση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας οικονομικής ασφάλειας που καλύπτει τη συνεργασία σε ημιαγωγούς, κρίσιμα ορυκτά και τεχνητή νοημοσύνη. Οι δύο πλευρές εγκαινίασαν επίσης νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και για συνεργασία σε καθαρή ενέργεια και στο διάστημα.