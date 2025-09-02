ΗΠΑ: Παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος ο δείκτης μεταποίησης τον Αύγουστο

Καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα εμφάνισε ο δείκτης μεταποίησης ISM τον Αύγουστο, αλλά εξακολουθεί να υποδηλώνει συρρίκνωση.

Ο μεταποιητικός τομέας των ΗΠΑ παραμένει για έκτο συνεχόμενο μήνα σε αρνητικό έδαφος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το ΙSM.

Ειδικότερα, ο δείκτης ενισχύθηκε μεν στο 48,7% τον περασμένο μήνα, από το 48% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.

Ενώ το σκορ ήταν καλύτερο από την πρόβλεψη του Dow Jones για 48,5%, η ένδειξη παραμένει κάτω από το 50%, πράγμα που σημαίνει ότι ο μεταποιητικός τομέας συρρικνώνεται.

Στα επιμέρους στοιχεία, ο δείκτης εργοστασιακής παραγωγής υποχώρησε κατά 3,6 μονάδες στο 47,8, επιστρέφοντας σε έδαφος συρρίκνωσης για πρώτη φορά σε τρεις μήνες. Ο δείκτης απασχόλησης αυξήθηκε σταδιακά, αλλά παρέμεινε σ' ένα από τα πιο αδύναμα επίπεδα από την πανδημία.

Ταυτόχρονα, υπήρχαν μερικά ελπιδοφόρα σημάδια για τις προοπτικές. Οι παραγγελίες αυξήθηκαν για πρώτη φορά από την αρχή του έτους. Ο δείκτης των νέων κρατήσεων αυξήθηκε κατά 4,3 μονάδες, στη μεγαλύτερη αύξηση από τις αρχές του περασμένου έτους, στο 51,4.