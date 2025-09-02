#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Υεμένη: Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέα επίθεση σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες τόνισαν ότι στοχοθέτησαν το πλοίο λόγω της σύνδεσής του με το Ισραήλ.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:27

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με δύο drones και έναν πύραυλο κατά πλοίου καθώς αυτό έπλεε στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες τόνισαν ότι στοχοθέτησαν το πλοίο λόγω της σύνδεσής του με το Ισραήλ.

Η υεμενίτικη οργάνωση δεν ανέφερε πότε έγινε η επίθεση.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

