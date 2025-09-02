Ουκρανία: Κηδεύθηκε στη Λβιβ ο πρώην πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου

Οι Ουκρανοί απέτισαν φόρο τιμής στον δημοφιλή πολιτικό Άντριι Παρούμπι, που δολοφονήθηκε το Σάββατο το πρωί, συνοδεύοντάς τον στην τελευταία του κατοικία στη Λβιβ. Πρόκειται για την δεύτερη δολοφονία σημειώνεται στην πόλη αυτή της δυτικής Ουκρανίας σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους.

Καθώς ο κόσμος είχε κατακλύσει τους λιθόστρωτους δρόμους, τα κίνητρα της δολοφονίας του Παρούμπι, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξέγερση υπέρ της δημοκρατίας το 2014 που ανέτρεψε τον φιλορώσο πρόεδρο και εν συνεχεία υπηρέτησε ως πρόεδρος της Βουλής, παραμένουν ασαφή.

Η ουκρανική αστυνομία που συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη ανακοίνωσε χθες ότι υποπτεύονται ρωσική εμπλοκή. Η Μόσχα που ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δεν σχολίασε τους εν λόγω ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με βίντεο από την αίθουσα δικαστηρίου που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, ο φερόμενος δολοφόνος, ένας Ουκρανός, παραδέχθηκε ότι σκότωσε τον 54χρονο πρώην πρόεδρο της Βουλής, αλλά ότι τον σκότωσε για «προσωπική εκδίκηση», χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Ο ύποπτος δήλωσε ότι θέλει να συμπεριληφθεί στην ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία για να πάει να αναζητήσει το πτώμα του γιού του, που ήταν Ουκρανός στρατιώτης και ο οποίος σκοτώθηκε, προσθέτοντας ότι δεν του είχε ζητηθεί από τη Μόσχα να δολοφονήσει τον Παρούμπι.

Το δικαστήριο της Λβιβ αποφάσισε την προφυλάκιση του για 60 μέρες χωρίς δικαίωμα καταβολής εγγύησης.

Κάτοικοι που ρωτήθηκαν σήμερα από το πρακτορείο Reuters, επαίνεσαν τον Παρούμπι, που ξεκίνησε τον καριέρα του ως εθνικιστής πολιτικός και αργότερα κατέληξε να συμμετέχει στο πιο κεντρώο κόμμα της αντιπολίτευσης.

Η πόλη των περίπου 700.000 κατοίκων υπήρξε ιστορικό λίκνο εθνικιστικών και πολιτιστικών κινημάτων στην Ουκρανία, με στόχο κυρίως την αντίσταση στη ρωσική κυριαρχία.

«Ήταν ένας μεγάλος πατριώτης της Ουκρανίας, αυτό είναι που πρέπει να πείτε όλοι» δήλωσε ο 82χρονος κάτοικος Ορέστ Κοκόφσκι, που φορούσε ένα παραδοσιακό κεντημένο πουκάμισο.

Η δολοφονία του 2024

Η δολοφονία του Σαββάτου, έπεται της δολοφονίας τον Ιούλιο το 2024 στο Λβιβ της εθνικίστριας πολιτικού και γλωσσολόγου Ιρίνα Φάριον, η οποία ήταν γνωστή για τις μερικές φορές αμφιλεγόμενες προσπάθειές της να προωθήσει την ουκρανική γλώσσα.

Ένας 18χρονος Ουκρανός δικάζεται αυτήν την περίοδο για τη δολοφονία της. Η αστυνομία ανακοίνωσε μετά τη δολοφονία του Παρούμπι το Σάββατο, ότι δεν έχει διαπιστρώσει άμεση σύνδεση μεταξύ των δύο εγκλημάτων.

Μια άλλη κάτοικος της Λβιβ, η 44χρονη Λίλια Μπόϊκο, δήλωσε ότι πιστεύει πως οι δύο δολοφονίες σχετίζονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία: «Αυτοί (οι Ρώσοι) σκοτώνουν τους καλύτερους εκπροσώπους της Ουκρανίας… ώστε να μην έχουμε καμία ευκαιρία να αναπτυχθούμε».

