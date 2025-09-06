Πώς η Λεπέν σχεδιάζει να κατέβει σε πιθανές πρόωρες εκλογές

Σε περίπτωση που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αποφασίσει να αντιδράσει στο πολιτικό χάος που βιώνει η Γαλλία προκηρύσσοντας νέες εκλογές, η ακροδεξιά αντίπαλός του, Μαρίν Λεπέν, θα επιχειρήσει να συμμετάσχει στην αναμέτρηση ασκώντας άμεσα έφεση κατά της απαγόρευσης της συμμετοχής της στις εκλογές στην ανώτατη συνταγματική αρχή της χώρας και απαιτώντας μια γρήγορη απόφαση.

Τον περασμένο Μάρτιο η Λεπέν κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση και κατά συνέπεια δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές. Η ίδια αρνείται συστηματικά την κατηγορία και έχει ασκήσει έφεση. Η ημερομηνία εκδίκασης της έφεσής της αναμένεται να αποφασιστεί τη Δευτέρα 8/9 και η ετυμηγορία αναμένεται να εκδοθεί έως το καλοκαίρι του 2026. Οι υποστηρικτές της Λεπέν ελπίζουν ότι το δικαστήριο θα ανατρέψει την απαγόρευση συμμετοχής της στις εκλογές, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές που αρχικά έχουν οριστεί για το 2027.

Ωστόσο, εκτός απροόπτου, σε λίγες εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν στη χώρα νομοθετικές εκλογές, μετά την πολύ πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού. Ο Μπαϊρού θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει τη Δευτέρα σε μια ψηφοφορία εμπιστοσύνης για την προγραμματισμένη μείωση του προϋπολογισμού, ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε μεγάλο βαθμό χάρη στην αντίθεση του ακροδεξιού κόμματος «Εθνική Συσπείρωση» της Λεπέν.

Τον Ιούλιο, η Λεπέν είχε υποσχεθεί ότι θα είναι υποψήφια σε οποιεσδήποτε νέες εκλογές παρά τα νομικά της προβλήματα. Ένα στέλεχος της Εθνικής Συσπείρωσης, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στο POLITICO, δήλωσε ότι το κόμμα δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να βρει αντικαταστάτη.

Μια σύμβουλος της Λεπέν εξήγησε ότι αν προκηρυχθούν νέες εκλογές, πιθανότατα θα υπέβαλε τα χαρτιά της για να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογικές αρχές της εκλογικής της περιφέρειας, τα οποία αναμφίβολα θα απορριφθούν. Στη συνέχεια, θα ασκούσε έφεση σε διοικητικό δικαστήριο, η οποία, αν απορριφθεί, θα μπορούσε μετά να προσχωρήσει σε άσκηση έφεσης για τη συνταγματικότητα της απαγόρευσης που της έχει επιβληθεί, με την ελπίδα ότι η υπόθεση θα φτάσει γρήγορα στο συνταγματικό δικαστήριο.

Δικαστικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι θα χρειαστούν έξι μήνες για να εκδώσουν οι δικαστές μια απόφαση, καθιστώντας αδύνατη την υποψηφιότητα της Λεπέν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, ορισμένοι δικηγόροι που εργάζονται για τη Λεπέν πιστεύουν ότι υπάρχει προηγούμενο για πολύ γρήγορη διευθέτηση υποθέσεων, όπως υπόθεση του πολιτικού κόμματος του Μακρόν τον Μάιο του 2017, λίγο μετά την προεδρική του νίκη και πριν από τις βουλευτικές εκλογές τον επόμενο μήνα.

Την ίδια ώρα, η Μαρίν Λεπέν επιδεικνύει επίσης τις δυνάμεις της και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζητώντας στις Βρυξέλλες πρόταση μομφής κατά της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την πρόσφατη πρωτοβουλία της προς την ολοκλήρωση της σημαντικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Mercosur στη Λατινική Αμερική.

Πηγή: ΕΡΤ