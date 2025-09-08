Γερμανία: 10 δισ. για σειρήνες και καταφύγια

«Αναβαθμίζουμε την πολιτική προστασία. Το Σύμφωνο για την Πολιτική Προστασία προβλέπει επενδύσεις σε οχήματα, στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων και της λειτουργικότητας της γερμανικής πολιτικής προστασίας. Έως το 2029 θα είναι διαθέσιμα άλλα 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να δοθεί ώθηση στον εκσυγχρονισμό της προστασίας από καταστροφές, κρίσεις και συγκρούσεις».

Έτσι συνοψίζει τους στόχους της γερμανικής κυβέρνησης, μιλώντας στην εφημερίδα Bild, o Γερμανός υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής τόνωσης της ετοιμότητας της Γερμανίας για έκτακτες καταστάσεις, ακόμη και για το σενάριο μελλοντικής απειλής για την ασφάλεια της χώρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η κυβέρνηση σχεδιάζει επενδύσεις σε νέα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης των πολιτών, σε σειρήνες και ψηφιακή τεχνολογία, σε καταφύγια, σε κινητές μονάδες επιχειρησιακής φύσης, στην πυροπροστασία και τη μεταφορά ασθενών. Συγκεκριμένα, υπάρχουν σχέδια για αγορά 1.500 νέων οχημάτων πυροπροστασίας.

Μόνο 579 δημόσια καταφύγια

Ειδικό σκέλος του ευρύτερου σχεδίου αποτελεί η αναβάθμιση των καταφυγίων που ήδη υπάρχουν, όμως μετά τον Ψυχρό Πόλεμο κατέληξαν σε αχρηστία, καθώς και η δημιουργία νέων. Πρόκειται για σειρά μέτρων που είχε ήδη ξεκινήσει η προηγούμενη, τρικομματική κυβέρνηση, δεδομένης της αύξησης των διεθνών κινδύνων, όπως παρατηρεί η Bild: κρίσεις, εξτρεμιστικές απειλές και υβριδικές επιθέσεις.

Μάλιστα, πρόσφατα η ίδια η πολιτική προστασία είχε κρίνει ότι απαιτούνται τουλάχιστον δέκα δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τετραετία και τριάντα μέσα στην επόμενη δεκαετία για σχετικές κρίσιμες επενδύσεις. Η εφημερίδα προσθέτει ότι η Γερμανία σε κάθε περίπτωση «πρέπει να καταστεί καλύτερα προετοιμασμένη για έκτακτη ανάγκη», καθώς και ότι προς το παρόν «υπάρχουν μόνο 579 δημόσια καταφύγια σε όλη τη χώρα, ικανά να φιλοξενήσουν 480.000 άτομα».

Επιστροφή στο... ραδιόφωνο

Την ίδια ώρα, ο Ερυθρός Σταυρός ζητά διαρκώς τη βελτίωση της πολιτικής προστασίας στη Γερμανία, εστιάζοντας από την πλευρά του στα αποθέματα φαρμάκων, αλλά και στη διασφάλιση επιπλέον νοσοκομειακών κλινών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ της Bild, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της χώρας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, θα επεκταθεί και η χρήση του ανθεκτικού στις κρίσεις ψηφιακού ραδιοφώνου ως μέσου επικοινωνίας για ενημερώσεις της πολιτικής προστασίας ή των ενόπλων δυνάμεων.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE