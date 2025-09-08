Νέα ένταση πυροδοτεί η επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, η Ιερουσαλήμ δοκιμάστηκε από ένοπλη παλαιστινιακή επίθεση κατά αστικού λεωφορείου. Έξι Ισραηλινοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι δύο δράστες, εκμεταλλευόμενοι το μποτιλιάρισμα στον οδικό κόμβο Ραμότ στο βόρειο τμήμα της πόλης, αφού μπήκαν στο λεωφορείο, άρχισαν να πυροβολούν αρχικά κατά πολιτών που βρίσκονταν σε κοντινή στάση και μετέπειτα κατά των επιβατών. Ένας στρατιώτης και ένας ένοπλος πολίτης εξουδετέρωσαν τους δράστες, οι οποίοι, όπως διαπίστωσε η αστυνομία, προέρχονταν από τα χωριά Κατάνα και Κουμπέιμπα της Δυτικής Όχθης, όπου διατηρεί σημαντική παρουσία η Χαμάς.

Με ανακοίνωσή της, η Χαμάς δεν ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης. Ωστόσο, την αιτιολόγησε, χαρακτηρίζοντάς την «φυσικό αποτέλεσμα της κατοχής» και προσθέτοντας ότι «τα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα και η σύληση του Τεμένους Αλ-Άκσα δεν θα μείνουν αναπάντητα».

Ο Νετανιάχου, αφού μετέβη στο σημείο της επίθεσης, τόνισε ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να νικήσει σε όλα τα πολεμικά μέτωπα. Στο μεταξύ, στρατιωτικές δυνάμεις διενεργούν έρευνες, αναζητώντας τυχόν συνεργούς.

Η «δέσμη αρχών» του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία

Το τεταμένο κλίμα διαδέχεται τη χθεσινή ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ, που πρότεινε «δέσμη αρχών» ώστε να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Παρότι δεν δημοσιοποιήθηκε κάποιο επίσημο αμερικανικό έγγραφο, από ισραηλινά μέσα διέρρευσαν τα κύρια σημεία της νέας πρότασης Τραμπ, που συνοψίζονται ως εξής: Μόλις αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα θα σταματήσουν. Την πρώτη μέρα της εκεχειρίας, η Χαμάς θα απελευθερώσει και τους 48 ομήρους - νεκρούς και ζωντανούς - και παράλληλα το Ισραήλ θα αποφυλακίσει τους Παλαιστινίους κρατουμένους, η ταυτότητα των οποίων θα οριστεί στις διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τη Χαμάς να δείξει εμπιστοσύνη στη δέσμευσή του ότι μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων το Ισραήλ δεν θα προβεί σε νέες επιχειρήσεις και ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί. Ωστόσο, δημοσιογραφικές πηγές τόνισαν ότι αναμένεται να οριστούν πρόσθετες εγγυήσεις για την ομαλή εφαρμογή της συμφωνίας.

Οι χθεσινές κινήσεις Τραμπ είχαν θετικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ο Νετανιάχου έδωσε το «πράσινο φως» για επανέναρξη των έμμεσων επαφών με τη Χαμάς. Χάρη στον κομβικό διαμεσολαβητικό ρόλο του Ισραηλινού ακτιβιστή Γκέρσον Μπάσκιν, θετική υπήρξε και η αντίδραση της Χαμάς, η οποία, παρότι επανέλαβε την απαίτησή της για πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, δήλωσε πρόθυμη να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις αποδεχόμενη το ενδεχόμενο σύστασης ενός συλλογικού φορέα που θα διακυβερνήσει την Γάζας της επόμενης μέρας.

Ωστόσο, το σημερινό τρομοκρατικό χτύπημα μετέβαλε απότομα το χθεσινοβραδινό αισιόδοξο κλίμα.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE