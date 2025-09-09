Βουλγαρία, το νέο πολεμικό εργοστάσιο της Ευρώπης

Αξιόλογο μερίδιο στους εξοπλισμούς για την Ουκρανία φαίνεται ότι εξασφαλίζει η Βουλγαρία. Μάλλον δεν είναι σύμπτωση αυτό. Τα τελευταία χρόνια η χώρα προσελκύει διεθνείς επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, κάποιοι μάλιστα κάνουν λόγο για το «πολεμικό εργοστάσιο της Ευρώπης». Όπως λέει στην Deutsche Welle ο πρώην υπουργός Άμυνας Τοντόρ Ταγκάρεφ, «ήδη από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης η βουλγαρική αμυντική βιομηχανία είχε αποκτήσει εξειδίκευση στην παραγωγή ελαφρών όπλων, αλλά και πυρομαχικών»

Από τότε που ξεκίνησε η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, η Βουλγαρία άρχισε να προμηθεύει το Κίεβο με πολεμικό υλικό σοβιετικών προδιαγραφών, με το οποίο ήταν εξοικειωμένοι οι Ουκρανοί. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η Σόφια κρατούσε μυστικές τις προμήθειες, θέλοντας να αποφύγει πιθανή ρωσική δολιοφθορά. Συνήθως τα όπλα στέλνονταν στην Ουκρανία με ενδιάμεσο σταθμό το πολωνικό στρατιωτικό αεροδρόμιο του Ζέζουφ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα και προστατεύεται από συστοιχίες αμερικανικών πυραύλων Πάτριοτ.

Ο ίδιος ο Ταγκάρεφ, ως υπουργός Άμυνας, συμμετείχε στις αποφάσεις για την αποστολή μεγάλης ποσότητας πολεμικού υλικού στην Ουκρανία από τον Ιούνιο του 2023 ως τον Απρίλιο του 2024, κάτι που δεν είχε δημοσιοποιηθεί την εποχή εκείνη. Για τον Τοντόρ Ταγκάρεφ, «η Βουλγαρία έχει ήδη σημαντική συνδρομή, η οποία μπορεί και να αυξηθεί».

Επένδυση-σταθμός από τη Rheinmetall

Αυτό αποδεικνύει και η απόφαση της γερμανικής Rheinmetall να επενδύσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε μια νέα μονάδα παραγωγής πυρομαχικών στη Βουλγαρία. Όπως αναφέρει ο Βελίζαρ Σαλαμάνοφ, αναλυτής για αμυντικά θέματα στο Atlantic Club Bulgaria, «όλα αυτά μας οδηγούν σε μια νέα αγορά. Νομίζω ότι η επένδυση της Rheinmetall αποτελεί αναγνώριση για την ικανότητα και την ποιότητα παραγωγής των εταιρειών μας στο σκέλος των πυρομαχικών».

Η νέα μονάδα συγχρηματοδοτείται από δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται σε συνεργασία με την κρατική αμυντική βιομηχανία VMZ-Sopot. Όπως είχε δηλώσει στην Deutsche Welle ο επικεφαλής της Rheinmetall Άρμιν Πάπεργκερ στην τελευταία Διεθνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο, πρόκειται να γίνουν κι άλλες επενδύσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η εμπλοκή της Rheinmetall μπορεί να διευκολύνει και μεσοπρόθεσμα τις βουλγαρικές εξαγωγές πολεμικού υλικού, ανοίγοντας νέους εμπορικούς διαύλους, εκτιμά ο Βελιζάρ Σαλαμάνοφ. «Από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε τα logistics της Rheinmetall», λέει ο Βούλγαρος ειδικός στην Deutsche Welle, «θα είναι πιο εύκολο να κινηθούμε μέσω Ρουμανίας. Γιατί όχι και μέσω της δυτικής Μαύρης Θάλασσας…»

«Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις» για ειρήνη

Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, για το 2025 η ουκρανική αγορά όπλων εκτιμάται γύρω στα 30-35 δισεκατομμύρια δολάρια. Τίθεται βέβαια το ερώτημα εάν και πότε θα ευοδωθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες με αμερικανική σφραγίδα.

Πάντως ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας Τοντόρ Ταγκάρεφ δεν φαίνεται αισιόδοξος: «Δυστυχώς, δεν βλέπω να τερματίζεται ο πόλεμος στο άμεσο μέλλον», λέει. «Ούτε καν για εκεχειρία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις - για να μη μιλήσουμε για ειρήνη. Ο Πούτιν δεν παίρνει πίσω τις φιλοδοξίες του να υποτάξει την Ουκρανία, εδαφικά αλλά και πολιτικά…»

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE