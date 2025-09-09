H Volkswagen επενδύει €1 δισ. στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Volkswagen θα επενδύσει έως και 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη έως το 2030, ενσωματώνοντας την τεχνολογία σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς της, ανακοίνωσε την Τρίτη η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Η ανακοίνωση έγινε την πρώτη ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA), της μεγαλύτερης στην Ευρώπη, όπου οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες επιχειρούν να περάσουν στην αντεπίθεση με λανσαρίσματα ηλεκτρικών μοντέλων και τεχνολογικές αναβαθμίσεις για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από την Κίνα.

Η επένδυση της Volkswagen θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη οχημάτων με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, σε βιομηχανικές εφαρμογές, καθώς και στην επέκταση υποδομών πληροφορικής υψηλών επιδόσεων, ανέφερε σύμφωνα με το Reuters η εταιρεία, προσθέτοντας ότι η προβλεπόμενη εξοικονόμηση αγγίζει τα 4 δισ. ευρώ έως το 2035.

Ο γερμανικός όμιλος διέρχεται περίοδο βαθιών αλλαγών στις δύο βασικές του αγορές, την Κίνα και τη Γερμανία, καθώς κάνει ένα βήμα πίσω για να εργαστεί πάνω σε νέα μοντέλα, ενώ στη Γερμανία έχουν ήδη ξεκινήσει σημαντικές περικοπές κόστους.

Την Κυριακή, παρουσίασε ένα νέο πρωτότυπο για ένα μικρό ηλεκτρικό SUV, το ID.CROSS, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας να προσφέρει πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα.

Η Volkswagen δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων μοντέλων και τεχνολογιών.