Πρόταση μομφής κατά της Φον ντερ Λάιεν καταθέτουν Ακροδεξιά και Αριστερά

Οι Πατριώτες για την Ευρώπη και η ευρωομάδα της Αριστεράς θα ζητήσουν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης να τεθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπό τη βάσανο της ψήφου εμπιστοσύνης.

Η κίνηση της ακροδεξιάς και της ακροαριστερής πτέρυγας του Ευρωκοινοβουλίου, λίγες ώρες αφότου η Φον ντερ Λάιεν εκφώνησε την ιστορική ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο, προκύπτει δύο μήνες μετά την τελευταία ψήφο εμπιστοσύνης, η οποία κατέδειξε τον πολιτικό κατακερματισμό της ΕΕ.

«Η ΕΕ είναι σήμερα πιο αδύναμη από ποτέ, εξαιτίας της διαρκούς αποτυχίας της προέδρου της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές προκλήσεις», θα αναφέρουν οι Πατριώτες στην πρότασή τους, την οποία είδε το Politico.

Μεταξύ άλλων, κατηγορούν τη Φον ντερ Λάιεν για έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας, ενώ παράλληλα καταδικάζουν τις εμπορικές συμφωνίες της με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) και τις ΗΠΑ.

Η πρόταση της Αριστεράς επικρίνει επίσης την εμπορική πολιτική της Επιτροπής, αλλά δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αδράνεια της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με τη διατύπωση την οποία επίσης εξασφάλισε το Politico.

Παρότι η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης ότι θα προτείνει κυρώσεις κατά Ισραηλινών υπουργών και εποίκων, η ηγεσία της ευρωομάδας της Αριστεράς εκτιμά ότι αυτό δεν είναι αρκετό.

«Δεν έχετε λάβει καμία πραγματική κύρωση και η σημερινή σας ανακοίνωση δεν αλλάζει τίποτα», είπε στην πρόεδρο της Κομισιόν η συμπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Μανόν Ομπρί. «Απέναντι στη γενοκτονία, δεν μπορούν να υπάρχουν ημίμετρα».

Οι κοινοβουλευτικοί κανόνες ορίζουν ότι μια πολιτική ομάδα μπορεί να καταθέσει πρόταση μομφής με 72 υπογραφές δύο μήνες μετά την προηγούμενη -διαφορετικά, χρειάζονται 144 ονόματα. Η τελευταία πρόταση κατατέθηκε στις 10 Ιουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης είναι το νωρίτερο που μπορούν να υποβληθούν προτάσεις με 72 υπογραφές.

«Το σχέδιο είναι να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Τόμας Σάνον, εκπρόσωπος της Αριστεράς. Ανώτερος αξιωματούχος των Πατριωτών επιβεβαίωσε επίσης ότι η ομάδα θα υποβάλει την αίτησή της τα μεσάνυχτα.

Μόλις κατατεθούν οι προτάσεις, οι νομικές υπηρεσίες θα αξιολογήσουν την ακρίβεια των υπογραφών και, εάν οι προτάσεις είναι παραδεκτές, θα μπορούσε να συγκληθεί συζήτηση και ψηφοφορία για την πρόταση μομφής ήδη από τον Οκτώβριο.