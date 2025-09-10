Φον ντερ Λάιεν: Kυρώσεις σε εξτρεμιστές υπουργούς του Ισραήλ

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει αυστηρότερη στάση απέναντι στο Ισραήλ, προκαλώντας χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες από το διχασμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θα επιβάλει κυρώσεις σε «εξτρεμιστές υπουργούς» και βίαιους εποίκους, και θα αναστείλει τις διμερείς πληρωμές προς το Ισραήλ, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης.

Η ανακοίνωση προκάλεσε οργισμένη αντίδραση στο Ισραήλ. Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ απάντησε: «Οι δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πρωί είναι λυπηρές. Ορισμένες από αυτές είναι επίσης χρωματισμένες από την ψευδή προπαγάνδα της Χαμάς και των συνεργατών της».

Όπως μεταδίδει το Politico, η Επιτροπή θα προτείνει επίσης την μερική αναστολή των εμπορικών πτυχών της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ — παρόλο που πρόκειται για μέτρα που είναι πιθανό να καθυστερήσουν λόγω των επίμονων διαιρέσεων μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με τον τρόπο περιορισμού της αντίδρασης της ισραηλινής κυβέρνησης στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι απαράδεκτο», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. «Θα προτείνουμε κυρώσεις σε εξτρεμιστές υπουργούς και βίαιους εποίκους»

Η Φον ντερ Λάιεν παραδέχθηκε ότι οι διαφωνίες μεταξύ των κυβερνήσεων είχαν εμποδίσει τη λήψη πιο συγκεκριμένων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ, και δήλωσε ότι αυτό τροφοδοτεί τη δημόσια αγανάκτηση.

«Θα θέσουμε την διμερή υποστήριξή μας προς το Ισραήλ σε αναστολή», είπε, προσθέτοντας ότι η χρηματοδότηση για το Μουσείο του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ και για την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών δεν θα επηρεαστεί. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναφερόμενη σε «λιμό που προκαλείται από ανθρώπινα χέρια», είπε: «Για χάρη της ανθρωπότητας, αυτό πρέπει να σταματήσει».

Να ανακαλύψουμε εκ νέου τον εαυτό μας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό της για να κατακτήσει μια θέση στη νέα παγκόσμια τάξη, η οποία γίνεται όλο και πιο εχθρική προς τις αξίες και την προσέγγισή της στη δημοκρατία, τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ενωσης.

«Η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο της Γαλλίας. «Για να κατακτήσει τη θέση της σε έναν κόσμο όπου πολλές μεγάλες δυνάμεις είναι είτε αμφίθυμες είτε ανοιχτά εχθρικές προς την Ευρώπη».

«Μην αμφιβάλλετε – αυτός είναι ένας αγώνας για το μέλλον μας», πρόσθεσε.

Η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, την καταστροφή των αμάχων στη Γάζα και την τρέχουσα αμυντική κατάσταση της Ένωσης ως απειλές για την κυριαρχία της ΕΕ.

Αναφέρθηκε επίσης στις μεταβαλλόμενες σχέσεις της Ευρώπης με τις παγκόσμιες δυνάμεις, αναφερόμενη στις «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» και σε «έναν κόσμο στον οποίο οι εξαρτήσεις χρησιμοποιούνται αδίστακτα ως όπλα».

Επικίνδυνη η παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναέριου χώρου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή» την παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από ρωσικά drones.

«Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία», είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της ενώπιον των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο.

«Η Ευρώπη θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της», προειδοποίησε, καλώντας την Ευρώπη να ενισχύσει την αμυντική της προσπάθεια για να αποκτήσει «ανεξάρτητα στρατηγικά μέσα».

Δάνειο στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει νέο τρόπο χρηματοδότησης της Αμυνας της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μετρητά από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην Ευρώπη, είπε αναφερόμενη στην χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οπως μεταδίδει το Reuters, τόνισε ότι το κεφάλαιο των ίδιων των περιουσιακών στοιχείων δεν θα αγγιχθεί και ότι ο κίνδυνος που συνδέεται με τη νέα χρηματοδότηση θα πρέπει να μοιραστεί συλλογικά από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

«Αυτός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας. Και η Ρωσία πρέπει να πληρώσει. Γι’ αυτό χρειάζεται να εργαστούμε επειγόντως σε μια νέα λύση για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών της Ουκρανίας, με βάση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», είπε η Φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της.

«Με τα διαθέσιμα μετρητά που σχετίζονται με αυτά τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, μπορούμε να παρέχουμε στην Ουκρανία ένα ‘Δάνειο Επανόρθωσης’. Τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα αγγιχθούν και ο κίνδυνος θα πρέπει να αναληφθεί συλλογικά», πρόσθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δεν ανέφερε συγκεκριμένα ποσά. Οι χώρες της G7 έχουν ήδη συμφωνήσει σε στήριξη 50 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία, τα οποία θα αποπληρωθούν από τα υπερκέρδη που παράγονται από τα περίπου 300 δισ. δολάρια σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στις χώρες της G7.

Η Φον ντερ Λάιεν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα καταρτιστεί το δάνειο, αλλά σημείωσε ότι η Ουκρανία θα το αποπληρώσει μόνο όταν η Ρωσία πληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις, ενώ το Κίεβο θα λάβει τα χρήματα άμεσα.