Πρόεδρος Κομισιόν: Η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό της για να κατακτήσει μια θέση στη νέα παγκόσμια τάξη, η οποία γίνεται όλο και πιο εχθρική προς τις αξίες και την προσέγγισή της στη δημοκρατία, τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ενωσης.

«Η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο της Γαλλίας. «Για να κατακτήσει τη θέση της σε έναν κόσμο όπου πολλές μεγάλες δυνάμεις είναι είτε αμφίθυμες είτε ανοιχτά εχθρικές προς την Ευρώπη».

«Μην αμφιβάλλετε – αυτός είναι ένας αγώνας για το μέλλον μας», πρόσθεσε.

Η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, την καταστροφή των αμάχων στη Γάζα και την τρέχουσα αμυντική κατάσταση της Ένωσης ως απειλές για την κυριαρχία της ΕΕ.

Αναφέρθηκε επίσης στις μεταβαλλόμενες σχέσεις της Ευρώπης με τις παγκόσμιες δυνάμεις, αναφερόμενη στις «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» και σε «έναν κόσμο στον οποίο οι εξαρτήσεις χρησιμοποιούνται αδίστακτα ως όπλα».

Επικίνδυνη και πρωτοφανής η παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναέριου χώρου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή» την παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από ρωσικά drones.

«Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία», είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της ενώπιον των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο.

«Η Ευρώπη θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της», προειδοποίησε, καλώντας την Ευρώπη να ενισχύσει την αμυντική της προσπάθεια για να αποκτήσει «ανεξάρτητα στρατηγικά μέσα».

Ως προς το Ισραήλ, η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε την επιβολή κυρώσεων κατά των «εξτρεμιστών» υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου και μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ενωσης-Ισραήλ.

«Θα προτείνουμε κυρώσεις κατά των εξτρεμιστών υπουργών και των βίαιων εποίκων. Και θα προτείνουμε επίσης τμηματική αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας για θέματα που συνδέονται με τις εμπορικές συναλλαγές», είπε, παραδεχόμενη ότι είναι δύσκολη η εξασφάλιση πλειοψηφίας κρατών-μελών για την υιοθέτηση των μέτρων αυτών.

Δάνειο στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει νέο τρόπο χρηματοδότησης της Αμυνας της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μετρητά από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην Ευρώπη, είπε αναφερόμενη στην χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οπως μεταδίδει το Reuters, τόνισε ότι το κεφάλαιο των ίδιων των περιουσιακών στοιχείων δεν θα αγγιχθεί και ότι ο κίνδυνος που συνδέεται με τη νέα χρηματοδότηση θα πρέπει να μοιραστεί συλλογικά από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

«Αυτός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας. Και η Ρωσία πρέπει να πληρώσει. Γι’ αυτό χρειάζεται να εργαστούμε επειγόντως σε μια νέα λύση για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών της Ουκρανίας, με βάση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», είπε η Φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της.

«Με τα διαθέσιμα μετρητά που σχετίζονται με αυτά τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, μπορούμε να παρέχουμε στην Ουκρανία ένα ‘Δάνειο Επανόρθωσης’. Τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα αγγιχθούν και ο κίνδυνος θα πρέπει να αναληφθεί συλλογικά», πρόσθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δεν ανέφερε συγκεκριμένα ποσά. Οι χώρες της G7 έχουν ήδη συμφωνήσει σε στήριξη 50 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία, τα οποία θα αποπληρωθούν από τα υπερκέρδη που παράγονται από τα περίπου 300 δισ. δολάρια σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στις χώρες της G7.

Η Φον ντερ Λάιεν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα καταρτιστεί το δάνειο, αλλά σημείωσε ότι η Ουκρανία θα το αποπληρώσει μόνο όταν η Ρωσία πληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις, ενώ το Κίεβο θα λάβει τα χρήματα άμεσα.