Γαλλία: Ουσιαστικές ρήξεις προαναγγέλλει ο Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί δεσμεύτηκε για «ρήξεις», όχι μόνο «σχηματικές» αλλά «και ουσιαστικές», κατά τη διάρκεια της τελετής μεταβίβασης της εξουσίας, κατά την οποία έδωσε τη διαβεβαίωση ότι θα υποδεχθεί τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας «τις προσεχείς ημέρες».

Αφού επαίνεσε το «εξαιρετικό θάρρος» του προκατόχου του Φρανσουά Μπαϊρού, δεσμεύτηκε να φανεί «περισσότερο δημιουργικός» και «περισσότερο σοβαρός στον τρόπο συνεργασίας» με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέλος στην απόκλιση ανάμεσα στην πολιτική ζωή της Γαλλίας και την πραγματική ζωή, ανάμεσα στην πολιτική κατάσταση και τις προσδοκίες των Γάλλων πολιτών για την οικονομική και την κοινωνική κατάσταση, καθώς και την ασφάλεια.

«Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος», είπε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, που διαδέχεται τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος ανατράπηκε από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε μια Εθνοσυνέλευση κατακερματισμένη, χωρίς κυβερνητική πλειοψηφία.

Ανθρωπος του προέδρου και υπουργός σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2017, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ορίστηκε πρωθυπουργός χθες για να αντικαταστήσει τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού, που ανατράπηκε αφού ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης για το σχέδιο του προϋπολογισμού λιτότητας που προέβλεπε οικονομίες ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του υπέρογκου γαλλικού δημόσιου χρέους, που έχει φτάσει στο 114% του ΑΕΠ.

Πέμπτος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν από την επανεκλογή του, το 2022, και τρίτος σε έναν χρόνο, αναλαμβάνει την αποστολή σχηματισμού κυβέρνησης που θα επιβιώσει περισσότερο από τις 91 ημέρες της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ, και τους σχεδόν 9 μήνες της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού. Κι έπειτα, πριν από το τέλος του έτους, θα πρέπει να περάσει από το κοινοβούλιο τον προϋπολογισμό.

Η Γαλλία βρίσκεται βυθισμένη σε πολιτικό αδιέξοδο μετά τη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο 2024. Από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που ακολούθησαν, προέκυψε μια κατακερματισμένη, χωρίς πλειοψηφία Εθνοσυνέλευση, χωρισμένη σε τρία μπλοκ: τη συμμαχία της αριστεράς, την κεντροδεξιά και την άκρα δεξιά.

Ο διορισμός του 39χρονου Σεμπαστιέν Λεκορνί επικρίθηκε αμέσως από την αντιπολίτευση.

Το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής όταν παρουσιαστεί στην Εθνοσυνέλευση το νέο κυβερνητικό σχήμα.

Σύμφωνα με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, με την επιλογή αυτής της προσωπικότητας της δεξιάς, ο Εμανουέλ Μακρόν διακινδυνεύει την έκρηξη της κοινωνικής οργής και τη δημιουργία θεσμικού αδιεξόδου.

