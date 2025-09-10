ΗΠΑ: Στο 2,6% υποχώρησε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Αύγουστο

O πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα που ανέμεναν οι αναλυτές τον Αύγουστο σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε πτώση 0,1% σε μηνιαία βάση. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 0,3%.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε 2,6% τον Αύγουστο, έναντι 3,3% που ανέμεναν οι αναλυτές. Τον Ιούλιο είχε καταγράψει άλμα 3,3% σε ετήσια βάση.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων, του εμπορίου και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε 2,8% σε ετήσια βάση, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 3,5%.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε απώλειες 0,1%. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 0,3%.