Ιταλία: Συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν για Ουκρανία και Λιβύη

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι συναντήθηκε απόψε στη Ρώμη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

«Με την Τουρκία μπορούμε να συνεργαστούμε αποδοτικά για την ειρήνη στην Ουκρανία. Η Άγκυρα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για τη διευκόλυνση του διαλόγου», δήλωσε ο Ταγιάνι. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η Ιταλία επανέλαβε την πρότασή της για τις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας, με σημείο αναφοράς το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ» και ότι «συζητήθηκε και το θέμα της θαλάσσιας αποναρκοθέτησης, τομέα στον οποίο η Ιταλία διαθέτει μεγάλη εμπειρία».

«Η Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να μείνει ένα γεωγραφικό σημείο-κλειδί. Η χώρα μας έχει υιοθετήσει σταθερή γραμμή κατά της παράτυπης μετανάστευσης», υπογράμμισε από την πλευρά του ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας. «Η Τουρκία κατέγραψε μείωση των ροών από τη Μέση Ανατολή και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ιταλία», είπε ο Φιντάν.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Λιβύη, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών τόνισε: «στόχος μας είναι να επικρατήσει σταθερότητα στη Λιβύη, με τον τερματισμό των συγκρούσεων και την προκήρυξη εκλογών. Πριν από όλα αυτά, όμως, χρειάζεται μεγαλύτερη σταθερότητα. Θεωρώ ότι η Τουρκία είναι σε θέση να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Αποτελεί κοινό μας συμφέρον η Λιβύη να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και ευδαιμονία. Μια χώρα στην οποία να μπορεί κανείς να επενδύει, υπέρ της ευημερίας όλων».

