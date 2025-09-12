Παλαιστινιακό: Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε δήλωση για λύση δύο κρατών

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει «απτά, χρονικά συγκεκριμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς τη λύση δύο κρατών Ισραήλ και Παλαιστίνης, πριν από τη συνάντηση ηγετών απ' όλο τον κόσμο.

Η επτασέλιδη δήλωση είναι αποτέλεσμα της διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούλιο -με συμπροεδρεύουσες χώρες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία- σχετικά με την πολύχρονη σύγκρουση. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.

Η απόφαση που εγκρίνει τη δήλωση έλαβε 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά, ενώ 12 χώρες τήρησαν αποχή. Υπέρ ψήφισε και η Ελλάδα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την υιοθέτηση στον ΟΗΕ της «δήλωσης της Νέας Υόρκης», μιλώντας για ένα βήμα σε μια «μη αναστρέψιμη πορεία προς την ειρήνη».

Το κείμενο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση δέκα ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής στην οποία θα συμπροεδρεύσουν το Παρίσι και το Ριάντ στις 22 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ, όπου ο Μακρόν έχει δεσμευτεί να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Το Ισραήλ απέρριψε τη «δήλωση της Νέας Υόρκης», μιλώντας για «επαίσχυντο» ψήφισμα που ενθαρρύνει τη Χαμάς να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Για άλλη μια φορά, αποδείχθηκε πόσο η Γενική Συνέλευση είναι ένα πολιτικό τσίρκο, αποκομμένη από την πραγματικότητα: στις δεκάδες ρήτρες της δήλωσης που εγκρίθηκαν από αυτό το ψήφισμα, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών Όρεν Μάρμορσταϊν, σε ανάρτηση στο X.

Ο Παλαιστίνιος αντιπρόεδρος έκανε λόγο για «σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό της κατοχής», ενώ ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριγιάντ Μανσούρ απάντησε καλώντας το Ισραήλ να «ακούσει τη φωνή της λογικής» και «το μήνυμα που αντήχησε ακαταμάχητα σ' αυτή τη Συνέλευση».

Παρότι η κυβέρνηση του Ισραήλ κατακεραυνώνει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια το ότι η Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν καταδικάσει απερίφραστα τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023, το κείμενο είναι σαφές:

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν την 7η Οκτωβρίου (2023) από τη Χαμάς εναντίον αμάχων» και «η Χαμάς πρέπει να αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους» που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει.

Η δήλωση, που ήδη προσυπέγραψαν τον Ιούλιο 17 κράτη, συμπεριλαμβανομένων αραβικών χωρών, κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους συνόδου του ΟΗΕ για τη λύση των δυο κρατών, προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Στο πλαίσιο του τερματισμού του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, «η Χαμάς θα πρέπει να πάψει να ασκεί την εξουσία της και να παραδώσει τον οπλισμό της στην Παλαιστινιακή Αρχή, με την υποστήριξη και τη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας», στο πλαίσιο προσπάθειας να επιτευχθεί η ίδρυση «κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης».

Το μήνυμα δεν κατάφερε να πείσει ούτε το Ισραήλ ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτή η μονόπλευρη δήλωση δεν θα μείνει στη μνήμη ως ένα βήμα προς την ειρήνη, αλλά ως μια ακόμη κούφια χειρονομία που αποδυναμώνει την αξιοπιστία της Συνέλευσης», δήλωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν λίγο πριν την ψηφοφορία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ