Ρουμανία: Κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για τη διείσδυση drone της Μόσχας

Η Ρουμανία κάλεσε χθες, Κυριακή, τον πρεσβευτή της Ρωσίας για να καταγγείλει την «απαράδεκτη» διείσδυση ρωσικού drone στον ρουμάνικο εναέριο χώρο το Σάββατο, λίγες ημέρες έπειτα από ένα αντίστοιχο περιστατικό στην Πολωνία.

Το Βουκουρέστι εξέφρασε στον Ρώσο πρεσβευτή Βλαντίμιρ Λιπάιεφ την «έντονη διαμαρτυρία του» για αυτή την «απαράδεκτη και ανεύθυνη» ενέργεια, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας.

«Ζήτησε επίμονα από τη ρωσική πλευρά να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» προκειμένου να αποφύγει να επαναληφθεί μια αντίστοιχη «παραβίαση της κυριαρχίας της Ρουμανίας».

Τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη, 19 ρωσικά drones διείσδυσαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, κάτι που συνέβη πρώτη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Έκτοτε η Πολωνία είναι σε κατάσταση συναγερμού, όπως και οι χώρες του ΝΑΤΟ που διατηρούν στρατεύματα στο έδαφός της.

«Αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά συμβάλλουν στην κλιμάκωση και την ενίσχυση των απειλών για την περιφερειακή ασφάλεια», τόνισε το ρουμάνικο υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωσή του υπογράμμισε εξάλλου ότι η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, «παραμένει σε επαφή με τους συμμάχους της».

Νωρίτερα χθες το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό «νέα πρόκληση για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

Ρουμανικά και γερμανικά αεροσκάφη

Η Ρουμανία ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ ότι ένα drone “Geran” διείσδυσε στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης εναντίον της γειτονικής Ουκρανίας.

Δύο ρουμάνικα μαχητικά αεροσκάφη F-16 «εντόπισαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο», το οποίο πετούσε επί περίπου 50 λεπτά πάνω από την ανατολική Ρουμανία, σύμφωνα με το ρουμάνικο υπουργείο Άμυνας.

«Οι πιλότοι έλαβαν άδεια να καταρρίψουν τον στόχο, όμως, τη στιγμή που είχαν άμεση επαφή με αυτόν, εκτίμησαν τους παράπλευρους κινδύνους και αποφάσισαν να μην ανοίξουν πυρ», πρόσθεσε.

Τα ρουμάνικα F-16 έλαβαν βοήθεια από «δύο γερμανικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon», τα οποία πραγματοποίησαν αποστολή επιτήρησης, εξήγησε το υπουργείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το drone δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεση απειλή για την ασφάλεια των πολιτών.

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία πολλά θραύσματα drones έχουν πέσει στο ρουμάνικο έδαφος.

«Λιγότερο δαπανηρές λύσεις»

Η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας Οάνα Τόιου δήλωσε ότι «θα αναφερθεί στο ζήτημα των ενεργειών της Ρωσίας στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ζητώντας επίμονα τον αυστηρό σεβασμό των διεθνών κυρώσεων».

«Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε σε όλους τους εταίρους μας πώς να αμυνθούν. Όλοι βλέπουν ότι οι Ρώσοι αναζητούν τρόπους για να φέρουν τον πόλεμο στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής. Ο ρωσικός στρατός δοκιμάζει επίσης τη Ρουμανία», κατήγγειλε από την πλευρά του χθες το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Φυσικά το ΝΑΤΟ διαθέτει πυραύλους Patriot, άλλα συστήματα και ισχυρά μαχητικά αεροσκάφη αλλά στην Ουκρανία διαθέτουμε πολύ λιγότερο δαπανηρές λύσεις, πιο μαζικές και πιο συστηματικές εναντίον των ρωσικών drones», υπογράμμισε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ