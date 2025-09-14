#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Κάλας καταδικάζει την παραβίαση του ρουμάνικου εναέριου χώρου από ρωσικά drones

Δημοσιεύθηκε: 14 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:25

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και το ρουμάνικο υπουργείο Άμυνας επέκριναν σήμερα έντονα την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας από ρωσικό drone χθες Σάββατο στη διάρκεια επίθεσης της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

«Η παραβίαση του ρουμάνικου εναέριου χώρου από ρωσικά drones αποτελεί μια ακόμη απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας ενός κράτους μέλους της ΕΕ», τόνισε η Κάλας στο Χ. «Η απερίσκεπτη αυτή κλιμάκωση απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη Ρουμανία».

Από την πλευρά του το ρουμάνικο υπουργείο Άμυνας καταδίκασε «έντονα» την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας από ρωσικά drones, λέγοντας ότι οι ενέργειες της Μόσχας αποτελούν «νέα πρόκληση» για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

Η χώρα μέλος του ΝΑΤΟ «καταδικάζει έντονα τις ανεύθυνες ενέργειες της Ομοσπονδίας της Ρωσίας και υπογραμμίζει ότι αποτελούν νέα πρόκληση για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας», επεσήμανε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε εξάλλου ότι «τέτοιου είδους περιστατικά καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού της Ομοσπονδίας της Ρωσίας προς το διεθνές δίκαιο».

