#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στο βρετανικό ΥΠΕΞ ο Ρώσος πρεσβευτής

«Εντελώς απαράδεκτες» χαρακτήρισε το Λονδίνο τις διεισδύσεις στον εναέριο χώρο του NATO. Η συνεχιζόμενη επίθεση της Ρωσίας «μόνο ενισχύει την ενότητα των Συμμάχων» και «την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας».

Στο βρετανικό ΥΠΕΞ ο Ρώσος πρεσβευτής

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:11

Ο Ρώσος πρεσβευτής εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Φόρεϊν Όφις, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου του NATO την περασμένη εβδομάδα.

Η Πολωνία κατέρριψε την Τετάρτη ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) ενώ πρόκειται για την πρώτη φορά, όσο είναι γνωστό, που ένα μέλος του NATO αναλαμβάνει τέτοιου είδους δράση κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μερικές μέρες αργότερα, η Ρουμανία επιστράτευσε μαχητικά αεροσκάφη όταν ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της.

Οι διεισδύσεις στον εναέριο χώρο του NATO ήταν «εντελώς απαράδεκτες», σημείωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, προσθέτοντας ότι η Βρετανία παραμένει ενωμένη με τους συμμάχους της στο NATO για την καταδίκη αυτών των «απερίσκεπτων ενεργειών».

«Η Ρωσία θα πρέπει να καταλάβει ότι η συνεχιζόμενη επίθεσή της μόνο ενισχύει την ενότητα ανάμεσα στους συμμάχους του NATO και την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω διεισδύσεις θα αντιμετωπιστούν και πάλι με ισχύ», σημείωσε.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει σχετικά. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν είχε πρόθεση να πλήξει στόχους στην Πολωνία και ότι οι δυνάμεις της επιτίθεντο στην Ουκρανία την ώρα που σημειώθηκε το συμβάν της Τετάρτης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στάρμερ: Η Βρετανία δεν θα παραδώσει ποτέ τη σημαία της στην ακροδεξιά

Πάνω από 100.000 διαδηλωτές σε αντιμεταναστευτική πορεία στο Λονδίνο

Κρεμλίνο: Η κατάσχεση ρωσικών assets θα πλήξει το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

«Ανατολική φρουρά» συγκροτεί το ΝΑΤΟ στα σύνορα με τη Ρωσία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο