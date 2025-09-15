Ρωσία: Διακοπή λειτουργίας στο διυλιστήριο Κιρίσι λόγω ουκρανικής επίθεσης

Ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, στην πόλη Κιρίσι στα βορειοδυτικά, διέκοψε τη λειτουργία μιας βασικής παραγωγικής μονάδας μετά την επίθεση που δέχτηκε από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος το Σαββατοκύριακο, ανέφεραν πηγές.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να πλήξει την πολεμική μηχανή της Μόσχας, καθώς οι συνομιλίες με στόχο των τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών έχουν βαλτώσει.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, που είναι ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσίας, υπήρξε μεταξύ των στόχων που δέχτηκαν επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Κυριακή.

Ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, κυβερνήτης της περιοχής του Λένινγκραντ, δήλωσε ότι καταστράφηκαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή Κιρίσι και ότι η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την πτώση θραυσμάτων τέθηκε υπό έλεγχο. Ο ίδιος δήλωσε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Δύο πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας ανέφεραν ότι η μονάδα στο διυλιστήριο διέκοψε την λειτουργία της μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε εξαιτίας της αεροπορικής επιδρομής.

Η μονάδα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% της συνολικής δυναμικότητας επεξεργασίας του διυλιστηρίου, η οποία ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως, ή 400.000 βαρέλια ημερησίως.

Οι πηγές ανέφεραν ότι καταστράφηκαν μία κάμινος στη μονάδα και λοιπός εξοπλισμός, προσθέτοντας ότι οι επισκευαστικές εργασίες μπορούν να διαρκέσουν περίπου έναν μήνα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η μονάδα θα αυξήσει την παραγωγή στους τομείς που εξακολουθούν να λειτουργούν έως και 20% για να αντισταθμιστούν οι απώλειες. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, το διυλιστήριο επεξεργάστηκε 17,5 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου το 2024, που αντιστοιχούν στο 6,6% του συνολικού όγκους διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας.

Το ίδιο παράγει 2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 7,1 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 6,1 εκατομμύρια τόνους μαζούτ και 600.000 τόνους ασφάλτου.

