Το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της Ισπανίας

Τον Αύγουστο η Ισπανία βίωσε έναν καύσωνα ρεκόρ διάρκειας 16 ημερών, που πυροδότησε πυρκαγιές από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:32

Η Ισπανία βίωσε φέτος το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της, η AEMET.

Το φετινό καλοκαίρι η μέση θερμοκρασία ήταν 24,2 βαθμοί Κελσίου, καταρρίπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2022, ενώ ήταν και η υψηλότερη που έχει καταγραφεί από τότε που διατηρούνται αρχεία, δήλωσε ο εκπρόσωπος της AEMET Ρούμπεν ντελ Κάμπο σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 9 από τα δέκα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί στην Ισπανία από το 1961 ήταν τον 21ο αιώνα.

"Βρισκόμαστε πραγματικά ενώπιον μιας τάσης προς θερμότερα καλοκαίρια", τόνισε ο εκπρόσωπος.

Τον Αύγουστο η Ισπανία βίωσε έναν καύσωνα ρεκόρ διάρκειας 16 ημερών, που πυροδότησε πυρκαγιές από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και από τον οποίο, όπως εκτιμά το Ινστιτούτο Υγείας Κάρλος Γ', προκλήθηκαν περισσότεροι από 1.100 θάνατοι, κυρίως ανθρώπων άνω των 65 ετών.

Από το 1975 που η AEMEΤ ξεκίνησε να κρατάει αρχεία, έχουν σημειωθεί 77 καύσωνες στην Ισπανία με έξι από αυτούς να ξεπερνούν κατά 4 βαθμούς Κελσίου την μέση θερμοκρασία. Πέντε από αυτούς σημειώθηκαν από το 2019 και έπειτα.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν επίμονα ότι η οφειλόμενη στον ανθρώπινο παράγοντα κλιματική αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα συχνότερα και εντονότερα καιρικά φαινόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Βρετανία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα επίσης βίωσαν τα θερμότερα καλοκαίρια τους φέτος από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία σε αυτές τις χώρες, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές τους υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

