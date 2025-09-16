Στρατιωτική υποδομή των Χούθι έπληξε το Ισραήλ

Στρατιωτική υποδομή των ανταρτών Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη έπληξε ο ισραηλινός στρατός, στην τελευταία του επίθεση εναντίον του σιιτικού κινήματος.

«Πριν από λίγο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση που ανήκει στο τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού, υποστηρίζοντας ότι το λιμάνι χρησιμοποιείται από τους αντάρτες «για τη μεταφορά όπλων που προμηθεύτηκαν από το ιρανικό καθεστώς, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του».

Είχε προηγηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα εντολή εκκένωσης του λιμανιού που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας ότι επρόκειτο να επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε πως 12 ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν αποβάθρες του υεμενίτικου λιμανιού.

Δύο πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο τρεις αποβάθρες που είχαν επισκευαστεί έπειτα από προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τα πιο πυκνοκατοικημένα μέρη της Υεμένης, εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα υποστηρίζοντας ότι δρουν με αυτό τον τρόπο για να επιδείξουν αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζα.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι θα συνεχίσει να υφίσταται πλήγματα και θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα για οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης κατά του Κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ σε ανάρτηση στο X μετά την επίθεση. Οι Χούθι έχουν και στο παρελθόν εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί.

Ο Γιαχία Σαρί, εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι, δήλωσε στο Telegram ότι η αεροπορική άμυνα των ανταρτών κατόρθωσε να απωθήσει τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη, χωρίς όμως να παράσχει αποδείξεις.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού δεν αναφέρει άλλες λεπτομέρειες για την επίθεση.

