Ρωσία: Φρένο στην εξόρυξη πετρελαίου μετά το μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων

H ρωσική εταιρεία Transneft, που διαχειρίζεται μονοπωλιακά τους αγωγούς πετρελαίου στη Ρωσία, προειδοποίησε τις εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου ότι είναι πιθανόν μελλοντικά να μειώσουν την εξόρυξη εξαιτίας των επιθέσεων που πραγματοποιούνται από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κρίσιμες υποδομές εξαγωγών πετρελαίου και σε διυλιστήρια, ανέφεραν τρεις πηγές.

Σε ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της, η Transneft χαρακτήρισε την είδηση «ψευδή» και μέρος του «πολέμου πληροφόρησης» της Δύσης εναντίον της Ρωσίας.

Το τελευταίο διάστημα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τουλάχιστον 10 διυλιστήρια στη Ρωσία, μεταξύ άλλων και πολύ πρόσφατα ένα από τα μεγαλύτερα, το διυλιστήριο Κιρίσκι, μειώνοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας της Ρωσίας σχεδόν κατά ένα πέμπτο, ανέφεραν Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ρωσικές πηγές του πετρελαϊκού κλάδου.

Εξαιτίας των επιθέσεων αυτών, υπέστησαν ζημιές οι λιμενικές υποδομές εξαγωγών πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα και συγκεκριμένα τα λιμάνια Ουστ-Λουγκά και Πριμόρσκ.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια το μέγεθος των ζημιών και τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στις εξαγωγές.

Ωστόσο, η Transneft, η οποία διαχειρίζεται περισσότερο από το 80% όλου του πετρελαίου που εξάγει η Ρωσία, τις τελευταίες μέρες έχει περιορίσει την ικανότητα των πετρελαϊκών εταιρειών να αποθηκεύουν πετρέλαιο στο σύστημα αγωγών της, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές του κλάδου που βρίσκονται κοντά σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Η Transneft έχει επίσης προειδοποιήσει τις πετρελαϊκές εταιρείες για πιθανές μειώσεις εισροών πετρελαίου στους αγωγούς της σε περίπτωση νέων σημαντικών ζημιών, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές του κλάδου.

Οι επιθέσεις αυτές μπορούν να αναγκάσουν τη Ρωσία να μειώσει μελλοντικά την εξόρυξη, αναφέρει το πρακτορείο επικαλούμενο τρεις πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Η Transneft δεν σχολίασε αυτές τις πληροφορίες.

Οι επιθέσεις θα μπορούσαν να αναγκάσουν τη Ρωσία, η οποία αντιπροσωπεύει το 9% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, να μειώσει τελικά την παραγωγή, ανέφεραν οι δύο πηγές και μια τρίτη πηγή που γνωρίζει τις δραστηριότητες άντλησης πετρελαίου.

Οι τρεις πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

«Η εμφάνιση τέτοιων ψευδών ειδήσεων με αναφορά σε ορισμένες ανώνυμες πηγές στο ρωσικό συγκρότημα καυσίμων και ενέργειας προκαλεί ζημιά στην εικόνα της Transneft», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Μπορεί να προκληθεί μόνο από τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της κατάστασης στο πλαίσιο του πολέμου πληροφοριών που εξαπολύει η Δύση εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας», προσθέτει στην ανακοίνωση της.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι οι επιθέσεις των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές και χαρακτήρισε τις επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές ως «τις κυρώσεις που λειτουργούν ταχύτερα».

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την έκταση των ζημιών από τις επιθέσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ