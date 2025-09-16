#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης

Ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε λίγες ώρες μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης.

Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:31

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη.

Ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε λίγες ώρες μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης.

Συναγερμός σήμανε στην Ιερουσαλήμ και σε οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ξανά επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει από την Υεμένη 84 βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον 37 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στρατιωτική υποδομή των Χούθι έπληξε το Ισραήλ

Νέες ισραηλινά πλήγματα κατά των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα

EE: Η ισραηλινή επιχείρηση στην πόλη της Γάζας σημαίνει περισσότερους θανάτους

Απελευθέρωση εργαζομένων του ΟΗΕ που κρατούν οι Χούθι ζητεί το Σ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο