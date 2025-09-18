#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

«Αυτή η νέα έκθεση έρχεται εν μέσω των χειρότερων διαταραχών στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα τα τελευταία 80 χρόνια», δήλωσε η γενική διευθύντρια του ΠΟΕ, Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση του Οργανισμού.

ΠΟΕ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει την αξία του παγκόσμιου εμπορίου σχεδόν 40% έως το 2040

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:32

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει την αξία του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών κατά σχεδόν 40% έως το 2040, χάρη στην αύξηση της παραγωγικότητας και το χαμηλότερο κόστος, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ).

«Αυτή η νέα έκθεση έρχεται εν μέσω των χειρότερων διαταραχών στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα τα τελευταία 80 χρόνια», δήλωσε η γενική διευθύντρια του ΠΟΕ, Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση του Οργανισμού.

«Παρά τους κινδύνους για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τις προοπτικές ανάπτυξης, υπάρχουν θετικές πτυχές και μια από αυτές είναι η δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης», είπε.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ΤΝ θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση της αξίας των διεθνών ροών αγαθών και υπηρεσιών κατά 34 έως 37% έως το 2040, βάσει διαφόρων σεναρίων. Το παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) προβλέπεται να αυξηθεί κατά 12 έως 13%.

Ωστόσο, ο ΠΟΕ τονίζει ότι «για να συμβάλουν η Τεχνητή Νοημοσύνη και το εμπόριο στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», πρέπει να θεσπιστούν πολιτικές που «γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα, επενδύουν στις δεξιότητες των εργαζομένων και διατηρούν ένα ανοιχτό και προβλέψιμο εμπορικό περιβάλλον».

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να διαταράξει τις αγορές εργασίας, μεταμορφώνοντας ορισμένες θέσεις εργασίας ενώ αντικαθιστά άλλες. Η διαχείριση αυτών των αλλαγών απαιτεί επενδύσεις σε εθνικές πολιτικές για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων, της επανειδίκευσης και της κοινωνικής προστασίας», δήλωσε η επικεφαλής του ΠΟΕ.

«Η τρέχουσα πολιτική αντίδραση στο εμπόριο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την έλλειψη επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς τις τελευταίες τρεις ή τέσσερις δεκαετίες παγκοσμιοποίησης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε αυτό το λάθος με την Τεχνητή Νοημοσύνη», προειδοποίησε.

Ο ΠΟΕ ζητά τη μείωση των ανισοτήτων στις ψηφιακές υποδομές μεταξύ πλούσιων και χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

