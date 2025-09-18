Κόπηκε η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά τα σχόλια για τον δολοφόνο του Κερκ

Η βραδινή εκπομπή του Τζίμι Κίμελ κατέβηκε «επ’ αόριστον» από τον αέρα του ABC της Disney, μετά από σχόλια που έκανε τη Δευτέρα για τον κατηγορούμενο στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο γνωστός κωμικός και παρουσιαστής των Όσκαρ υπαινίχθηκε ότι ο φερόμενος δολοφόνος ήταν υποστηρικτής του κινήματος Maga του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκπομπή προκάλεσε αντιδράσεις, μεταξύ άλλων από τον πρόεδρο της FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών), Μπρένταν Καρ.

Ο Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση: «Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε. Ο Κίμελ δεν έχει ΚΑΘΟΛΟΥ ταλέντο και έχει χειρότερα νούμερα κι από τον Κολμπέρ, αν αυτό είναι δυνατόν», έγραψε στο Truth Social.

«Αυτό αφήνει τον Jimmy και τον Seth, δύο απόλυτα αποτυχημένους, στο Fake News NBC. Οι μετρήσεις τηλεθέασης τους είναι επίσης φρικτές. Κάν' το NBC!!!», πρόσθεσε ο Τραμπ.