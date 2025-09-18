#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιταλός ΥΠΑΜ: Στον ΟΗΕ θα στηρίξουμε τη διακήρυξη για σύσταση κράτους Παλαιστίνης

Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση της Ρώμης είχε υπογραμμίσει ότι τάσσεται υπέρ της λύσης των δυο κρατών για δυο λαούς, αλλά είχε παράλληλα επισημάνει ότι στην παρούσα φάση η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα μπορούσε να αποδειχθεί επιζήμια.

Ιταλός ΥΠΑΜ: Στον ΟΗΕ θα στηρίξουμε τη διακήρυξη για σύσταση κράτους Παλαιστίνης

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:45

«Στις 22 Σεπτεμβρίου, στην Νέα Υόρκη, πρόκειται να στηρίξουμε με πεποίθηση την διακήρυξη στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με στόχο την δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και τον τερματισμό των εχθροπραξιών», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι. Ο Ταγιάνι επιβεβαίωσε με τον τρόπο αυτό ότι η Ιταλία θα στηρίξει την πολιτική και διπλωματική διαδικασία για την σύσταση παλαιστινιακού κράτους.

Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση της Ρώμης είχε υπογραμμίσει ότι τάσσεται υπέρ της λύσης των δυο κρατών για δυο λαούς, αλλά είχε παράλληλα επισημάνει ότι στην παρούσα φάση η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα μπορούσε να αποδειχθεί τελικά επιζήμια.

Ο ιταλικός Τύπος υπενθυμίζει ότι στην συγκεκριμένη διακήρυξη, που θα αποτελέσει τη βάση της διάσκεψης του ΟΗΕ, αναφέρεται ότι «η Χαμάς πρέπει να σταματήσει να ασκεί εξουσία στην Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει τα όπλα στην Παλαιστινιακή Αρχή, με την συνεργασία και την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, στη βάση του στόχου για ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιταλός ΥΠΑΜ: Δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πιθανή ρωσική επίθεση

Ιταλία: Συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν για Ουκρανία και Λιβύη

Τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα θα ερευνήσει η Ισπανία

Πίεση στις ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο