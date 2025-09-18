#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πολωνία: Αυξημένη δραστηριότητα drones κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη προσπάθησαν να διασχίσουν τον εναέριο χώρο μας το περασμένο βράδυ. Η κατάσταση παραμένει «πολύ, πολύ τεταμένη», δήλωσε ο ΥΠΕΣ, Μαρτσιν Κιερβίνσκι.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:00

Η Πολωνία παρατήρησε αυξημένη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) κοντά στα σύνορα με την Λευκορωσία κατά την διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, μετά το κλείσιμο των συνόρων ενόψει των στρατιωτικών γυμνασίων του Μινσκ με την σύμμαχο του Μόσχα.

Οι ανησυχίες της Πολωνίας, που είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, σχετικά με τις στρατιωτικές ασκήσεις «Zapad» (Δύση) ενισχύθηκαν όταν περίπου 21 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μαρτσιν Κιερβίνσκι, ερωτηθείς γιατί τα σύνορα εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά δεδομένου ότι τα στρατιωτικά γυμνάσια Zapad έχουν ολοκληρωθεί, είπε ότι η Πολωνία θα τα ανοίξει όταν αυτό είναι ασφαλές.

«Την περασμένη νύχτα η Συνοριοφυλακή παρατήρησε αυξημένη δραστηριότητα λευκορωσικών και ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών να προσπαθούν να διασχίσουν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας» είπε ο ίδιος. «Είναι σαφές ότι η κατάσταση στο σύνορα Πολωνίας –Λευκορωσίας παραμένει πολύ, πολύ τεταμένη».

Ο Κιερβίνσκι δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι δεν υπήρξε πολωνική παρέμβαση ούτε προσπάθεια κατάρριψης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Λευκορωσία και η Ρωσία έχουν ενισχύσει τους δεσμούς τους κατά την διάρκεια της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, με το Μίνσκ να επιτρέπει στην Μόσχα να στέλνει στρατεύματα μέσω του εδάφους της. Η Πολωνία είναι ένας από τους μεγάλους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο.

Υπάρχουν τρεις συνοριακές διελεύσεις μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας, τέσσερις από τις οποίες η Βαρσοβία έχει ήδη κλείσει λόγω των μακροχρόνιων τριβών με το Μινσκ.

Τρεις σιδηροδρομικές συνοριακές διελεύσεις για εμπορικές αμαξοστοιχίες έχουν ήδη κλείσει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

