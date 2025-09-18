Γάζα: Τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, οι περισσότεροι στην Πόλη της Γάζας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Ισραηλινά άρματα μάχης εθεάθησαν σε δύο περιοχές στην Πόλη της Γάζας που είναι δίοδοι προς το κέντρο της πόλης, δήλωσαν κάτοικοι, ενώ η σύνδεση στο διαδίκτυο και οι τηλεφωνικές γραμμές διακόπηκαν σε όλη τη Λωρίδα, σε μια ένδειξη ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις πιθανώς θα κλιμακωθούν άμεσα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας και τις τελευταίες ημέρες σφυροκοπούν τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ αλ-Χάουα, απ' όπου θα είναι σε θέση να προελάσουν σε κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Τέσσερις Παλαιστίνιοι ακόμα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, πέθαναν από υποσιτισμό και λιμό τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, με τον αριθμό των θανάτων από τέτοιες αιτίες να αυξάνεται σε τουλάχιστον 435 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 147 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι μεγαλοποιείται η σοβαρότητα της κατάστασης με την πείνα στη Γάζα.

Η υπηρεσία Τύπου, ελεγχόμενη από τη Χαμάς, δήλωσε ότι συνολικά 3.542 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας από τις 11 Αυγούστου, την ημέρα κατά την οποία ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε τα σχέδια για να πάρει τον έλεγχο του θύλακα, έως χθες Τετάρτη.

Ανέφερε ότι το 56% απ' αυτούς σκοτώθηκαν στην Πόλη της Γάζας και το βόρειο τμήμα του θύλακα και το 44% στις κεντρικές και νότιες περιοχές, κάτι που, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου, δείχνει ότι το Ισραήλ προσπαθεί να ερημώσει το βόρειο τμήμα χωρίς, ωστόσο, να γλιτώνουν οι νοτιότερες περιοχές.

Ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον διετή πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ξεπέρασε χθες τους 65.000, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

