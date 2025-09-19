#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

MI6 για Πούτιν: Δεν θέλει ειρήνη μέσω διαπραγμάτευσης

Σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη, ο επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Βρετανίας δήλωσε, ότι επίσης ότι δεν υπάρχουν «ενδείξεις» πως ο Ρώσος πρόεδρος ενδιαφέρεται για τερματισμό του πολέμου χωρίς συνθηκολόγηση της Ουκρανίας.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:34

Ο επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Βρετανίας (MI6) Ρίτσαρντ Μουρ δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν "ενδείξεις" ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδιαφέρεται για μια ειρήνη κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς συνθηκολόγηση της Ουκρανίας.

Σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανακοίνωσε τα σχέδια της υπηρεσίας για χρήση του σκοτεινού ιστού (dark web) με στόχο τη στρατολόγηση κατασκόπων κυρίως από τη Ρωσία, ο Μουρ είπε ακόμη ότι ο πρόεδρος Πούτιν «έκανε κάτι που ήταν πέρα από τις δυνάμεις του» και υποτίμησε τους Ουκρανούς στον πόλεμο.

Η MI6 ανακοίνωσε ότι εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό, η οποία θα ονομάζεται Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια, διευκολύνοντας την πρόσληψη προσωπικού από την υπηρεσία πληροφοριών, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, το uπουργείο Εξωτερικών.

«Σήμερα ζητούμε από εκείνους που διαθέτουν ευαίσθητες πληροφορίες για την παγκόσμια αστάθεια, τη διεθνή τρομοκρατία ή για εχθρικές δραστηριότητες με κρατικές πληροφορίες να επικοινωνήσουν με την MI6 με ασφάλεια στο διαδίκτυο», αναμένεται να αναφέρει στην ομιλία του ο Μουρ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερς.

«Η εικονική πόρτα μας είναι ανοιχτή σε εσάς», θα τονίσει ο ίδιος, ο οποίος έχει στο παρελθόν καλέσει Ρώσους να κατασκοπεύσουν υπέρ της Βρετανίας.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι οδηγίες χρήσης του ιστότοπου θα αναρτηθούν στο κανάλι της MI6 στο YouTube.

«Καθώς αλλάζει ο κόσμος και οι απειλές που αντιμετωπίζουμε πολλαπλασιάζονται, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τους εχθρούς μας», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, ο οποίος σύμφωνα με ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης θεωρείται πιθανός πρεσβευτής της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, ετοιμάζεται να αποχωρήσει αυτό τον μήνα έπειτα από πέντε χρόνια σε αυτή τη θέση. Θα αντικατασταθεί από την πρώτη γυναίκα επικεφαλής της υπηρεσίας, την Μπλέιζ Μετρεβέλι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

