Τραμπ-Σι: Προχωράμε τη συμφωνία για το TikTok

Στην πολυαναμενόμενη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την πρώτη μετά από τρεις μήνες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποφύγουν περιοριστικά εμπορικά μέτρα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, καθώς οι δύο ηγέτες επιδιώκουν να μετριάσουν τις εντάσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Σι είπε επίσης στον Τραμπ ότι η κινεζική κυβέρνηση σέβεται τις επιθυμίες των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της αναζήτησης οριστικής συμφωνίας για την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης TikTok της ByteDance, δηλώνοντας τη βούλησή του να δει αυτές τις εταιρείες να βρίσκουν λύση στο ζήτημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Xinhua.

Το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως θετικές και ρεαλιστικές και ανέφερε ότι ο Σι εξέφρασε την πεποίθηση πως Ουάσιγκτον και Πεκίνο θα μπορούσαν να χειριστούν τα ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ των χωρών, ενώ παράλληλα ζήτησε από τις ΗΠΑ να προσφέρουν δίκαιο περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση των κινεζικών εταιρειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι αυτός και ο Κινέζος πρόεδρος σημείωσαν πρόοδο όσον αφορά τη συμφωνία για το TikTok και συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν κατ' ιδίαν συνάντηση τον επόμενο μήνα στη Νότια Κορέα.

«Καταγράψαμε πρόοδο σε πολλά πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως το εμπόριο, η φαιντανύλη, η ανάγκη τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και η έγκριση της συμφωνίας για το TikTok», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δήλωσε, επίσης, ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στη σύνοδο κορυφής της APEC στη Νότια Κορέα, η οποία ξεκινά τον επόμενο μήνα, και ότι ο ίδιος θα μεταβεί στην Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους. Είπε επίσης ότι ο Σι θα έρθει στις ΗΠΑ αργότερα.

«Η κλήση ήταν πολύ καλή, θα μιλήσουμε ξανά τηλεφωνικά, εκτιμώ την έγκριση για το TikTok και ανυπομονούμε να συναντηθούμε στην APEC!» έγραψε ο Τραμπ.

Η δήλωση δεν διευκρίνισε τους όρους της συμφωνίας μεταξύ των ηγετών για το TikTok.

Η τηλεδιάσκεψη, η οποία είχε πολλά διακυβεύματα, ήταν η πρώτη συζήτηση μεταξύ των ηγετών από τον Ιούνιο. Το μέλλον του TikTok και η παράταση της τρέχουσας εμπορικής συμφωνίας που αίρει ορισμένους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές ήταν ψηλά στην ατζέντα, τη στιγμή που οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αντιπαράθεση σχετικά με τους εμπορικούς περιορισμούς που παγιδεύουν βασικούς κλάδους όπως οι ημιαγωγοί και οι σπάνιες γαίες.

Πριν από την πολυαναμενόμενη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ανέμενε να καταλήξει σε συμφωνία για το μέλλον της δημοφιλούς εφαρμογής κοινής χρήσης βίντεο. Η συνομιλία ακολούθησε πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και του αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ στη Μαδρίτη, οι οποίες απέφεραν τη συμφωνία-πλαίσιο για την απόσχιση των δραστηριοτήτων TikTok της ByteDance στις ΗΠΑ.

Εκτός από το TikTok, οι δύο χώρες διαφωνούν επίσης για την πρόσβαση της κατασκευάστριας τσιπ Nvidia στην Κίνα, η οποία επί του παρόντος παρεμποδίζεται από τους ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ και τις προσπάθειες της Κίνας να περιορίσει την εγχώρια ζήτηση για τα προϊόντα του κολοσσού. Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 32 εταιρείες στον εν λόγω κατάλογο οντοτήτων στις αρχές Σεπτεμβρίου και η Κίνα απάντησε με νέες έρευνες για αμερικανικά κατασκευασμένα τσιπ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε επίσης στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης σχετικά με τις φιλοδοξίες της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν, τους οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία και την παραγωγή και εξαγωγή πρόδρομων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαιντανύλης.

Η προσπάθεια των Τραμπ και Σι για σταθεροποίηση των σχέσεων εντείνεται καθώς οι δύο κυβερνήσεις προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αυτοπροσώπως συνάντησης κατά τη διάρκεια της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.