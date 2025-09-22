#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Μαδούρο με επιστολή στον Τραμπ ζητάει συνομιλίες Βενεζουέλας-ΗΠΑ

Ο Μαδούρο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της επιστολής του στην άρνηση ότι η χώρα του αποτελεί σημαντική πηγή παράνομων ναρκωτικών που φτάνουν στις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής κοκαΐνης της Κολομβίας διακινείται μέσω του Ειρηνικού.

Ο Μαδούρο με επιστολή στον Τραμπ ζητάει συνομιλίες Βενεζουέλας-ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 00:02

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έγραψε απευθείας στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ αυτό το μήνα για να ζητήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ με σκοπό την εκτόνωση των εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες όπως αναφέρει το Bloomberg. 

Στην επιστολή με ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου, ο σοσιαλιστής ηγέτης ανέφερε ότι η κυβέρνησή του «επιδιώκει συνεχώς την άμεση επικοινωνία για την αντιμετώπιση και επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει μεταξύ των δύο κυβερνήσεων».

«Σας προσκαλώ με σεβασμό, κύριε Πρόεδρε, να προωθήσετε την ειρήνη μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης σε ολόκληρο το ημισφαίριο», ανέφερε ο Μαδούρο σε αντίγραφο της επιστολής που είδε το Bloomberg.

Ο Μαδούρο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της επιστολής του στην άρνηση ότι η χώρα του αποτελεί σημαντική πηγή παράνομων ναρκωτικών που φτάνουν στις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής κοκαΐνης της Κολομβίας διακινείται μέσω του Ειρηνικού.

Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την εκστρατεία τους κατά της κυβέρνησης Μαδούρο τις τελευταίες εβδομάδες με την αποστολή πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών και στρατευμάτων στη νότια Καραϊβική, τα οποία έχουν στοχεύσει σκάφη που, όπως ισχυρίζονται, διακινούσαν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι τρεις «ναρκοτρομοκράτες» είχαν σκοτωθεί σε μια επιδρομή που διέταξε σε ένα σκάφος που ήταν ύποπτο για λαθρεμπόριο.

Σε ανάρτηση χθες 20 Σεπτεμβρίου 2025 στο TruthSocial, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Μαδούρο θα πληρώσει «ανυπολόγιστο» τίμημα αν αρνηθεί να δεχτεί την απέλαση των Βενεζουελάνων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων από ψυχιατρικά άσυλα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι είναι ναρκοτρομοκράτης και έχουν προσφέρει 50 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνελήφθη 18χρονος στην Κυψέλη για ναρκωτικά

Οι ΗΠΑ στέλνουν F-35 στο Πουέρτο Ρίκο κατά καρτέλ ναρκωτικών

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ηγείται της τελετής για τον Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο