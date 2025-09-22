Ο Μαδούρο με επιστολή στον Τραμπ ζητάει συνομιλίες Βενεζουέλας-ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έγραψε απευθείας στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ αυτό το μήνα για να ζητήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ με σκοπό την εκτόνωση των εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες όπως αναφέρει το Bloomberg.

Στην επιστολή με ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου, ο σοσιαλιστής ηγέτης ανέφερε ότι η κυβέρνησή του «επιδιώκει συνεχώς την άμεση επικοινωνία για την αντιμετώπιση και επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει μεταξύ των δύο κυβερνήσεων».

«Σας προσκαλώ με σεβασμό, κύριε Πρόεδρε, να προωθήσετε την ειρήνη μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης σε ολόκληρο το ημισφαίριο», ανέφερε ο Μαδούρο σε αντίγραφο της επιστολής που είδε το Bloomberg.

Ο Μαδούρο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της επιστολής του στην άρνηση ότι η χώρα του αποτελεί σημαντική πηγή παράνομων ναρκωτικών που φτάνουν στις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής κοκαΐνης της Κολομβίας διακινείται μέσω του Ειρηνικού.

Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την εκστρατεία τους κατά της κυβέρνησης Μαδούρο τις τελευταίες εβδομάδες με την αποστολή πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών και στρατευμάτων στη νότια Καραϊβική, τα οποία έχουν στοχεύσει σκάφη που, όπως ισχυρίζονται, διακινούσαν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι τρεις «ναρκοτρομοκράτες» είχαν σκοτωθεί σε μια επιδρομή που διέταξε σε ένα σκάφος που ήταν ύποπτο για λαθρεμπόριο.

Σε ανάρτηση χθες 20 Σεπτεμβρίου 2025 στο TruthSocial, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Μαδούρο θα πληρώσει «ανυπολόγιστο» τίμημα αν αρνηθεί να δεχτεί την απέλαση των Βενεζουελάνων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων από ψυχιατρικά άσυλα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι είναι ναρκοτρομοκράτης και έχουν προσφέρει 50 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.