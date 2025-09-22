#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πούτιν: «Έτοιμος» να παρατείνει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα

Η Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων, γνωστή ως New START, την οποία ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πρόθυμος να παρατείνει κατά έναν χρόνο, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:13

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να παρατείνει για ένα χρόνο την τελευταία συνθήκη για τον έλεγχο των εξοπλισμών μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας η οποία περιορίζει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων για την κάθε πλευρά, αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει το ίδιο.

Η Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων, γνωστή ως New START, η οποία ορίζει το ανώτατο όριο πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και των πυραύλων που μπορούν να αναπτυχθούν στην ξηρά, σε υποβρύχια και βομβαρδιστικά που μπορούν να τις μεταφέρουν, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.

Ο Πούτιν είπε σε συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη συνθήκη για ένα χρόνο προς το συμφέρον της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και για να συμβάλλει στη τόνωση του διαλόγου την Ουάσιγκτον για την διάδοχη συνθήκη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

