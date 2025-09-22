Στήριξη στην Εσθονία από 40 χώρες-μέλη του ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, εκ μέρους 40 χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Κύπρος, κατήγγειλε την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του από τρία οπλισμένα ρωσικά MiG-31 στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα αεροσκάφη, ανέφερε, παρέμειναν για 12 λεπτά στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, διείσδυσαν περίπου 100 χιλιόμετρα εντός της εσθονικής επικράτειας και έφθασαν σε απόσταση αναπνοής από το Ταλίν. Ήταν η τέταρτη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία μέσα στο έτος.

Στη δήλωση τονίστηκε ότι η ενέργεια αυτή δεν αφορά μόνο την Εσθονία, αλλά τη διεθνή κοινότητα συνολικά, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο ρωσικών προκλήσεων εναντίον γειτονικών χωρών, όπως έδειξαν οι πρόσφατες παραβιάσεις της Πολωνίας και της Ρουμανίας, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη εισβολή στην Ουκρανία.

Οι χώρες που υπέγραψαν τη δήλωση χαρακτήρισαν την κίνηση της Μόσχας «επικίνδυνη κλιμάκωση», παραβίαση του διεθνούς δικαίου και «προσβλητική» απέναντι στις διεθνείς προσπάθειες τερματισμού του πολέμου και αποκατάστασης της ειρήνης. Χαιρέτισαν, επίσης, την άμεση ανταπόκριση της Νότιας Κορέας, προεδρεύουσας του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο αίτημα της Εσθονίας για κατεπείγουσα συνεδρίαση.

Κλείνοντας, κάλεσαν τη Ρωσία να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, να σταματήσει κάθε πρόκληση κατά των γειτόνων της και να σεβαστεί τις θεμελιώδεις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών, επισημαίνοντας ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν τέτοιες παραβιάσεις προέρχονται από Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ