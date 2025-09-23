#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τουρκία: Επιταχύνεται η ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ

Στο επίκεντρο οι εισαγωγές αμερικανικού LNG. Υπό εξέταση πιθανή υπογραφή συμφωνίας για μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, δήλωσε ο ΥΠΕΝ, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:04

Η ενεργειακή συνεργασία της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνεται στην εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου αερίου LNG και σε μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Μιλώντας στον ενημερωτικό διαδικτυακό τόπο Ensonhaber.com, από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται συνοδεύοντας τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι η ενεργειακή συνεργασία της Τουρκίας με τις ΗΠΑ προχωρά με γρήγορους ρυθμούς για να καταστεί ο κύριος παράγοντας στις εμπορικές σχέσεις που βασίζονται μέχρι σήμερα στην αμυντική βιομηχανία.

«Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ επικεντρώνονται σε τρεις τομείς. Ένας από αυτούς είναι ο τομέας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή, πραγματοποιούμε τέσσερις έρευνες από κοινού στο Ντιγιαρμπακίρ. Ταυτόχρονα, συζητάμε για έργα με τρίτες χώρες, με σκοπό την από κοινού αναζήτηση πετρελαίου».

«Εκτός από αυτό, υπογράψαμε πολύ σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συμφωνίες για την εισαγωγή φυσικού αερίου στην Τουρκία σε υγροποιημένη μορφή (LNG). Υπογράψαμε συμφωνίες που θα ισχύουν μέχρι το 2045 και θα συμβάλουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού της χώρας μας με φυσικό αέριο, παρέχοντας φυσικό αέριο σε ανταγωνιστικές τιμές» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, τονίζοντας ότι αναμένονται σχετική ανακοίνωση των προέδρων Ερντογάν και Τραμπ κατά τη συνάντησή τους μεθαύριο, Πέμπτη.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι η χώρα του μελετά τη συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, όσον αφορά μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο της υπογραφής συμφωνίας.

«Ένας άλλος τομέας που είναι πολύ σημαντικός είναι η πυρηνική ενέργεια. Είναι σίγουρα ένας από τους τομείς που είναι απολύτως απαραίτητοι. Και εδώ μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες. Μελετάμε μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες. Την Πέμπτη μπορεί να υπογράψουμε και πάλι μια συμφωνία σε αυτό το πλαίσιο», σημείωσε ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Τέλος, ανέφερε ότι «το θέμα των ορυκτών είναι επίσης ένα από τα πεδία συνεργασίας των δύο χωρών».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

