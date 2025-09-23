Eurelectric: Mεγάλη πτώση των τιμών χονδρικής του ρεύματος

Το αυξημένο μερίδιο καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδήγησε στην πτώση των μέσων τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. στα 82 ευρώ/MWh το 2024 από 227 ευρώ/MWh το 2022. Ωστόσο, οι ανισότητες παραμένουν στην εσωτερική αγορά, με τις περιοχές που εξακολουθούν να εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα να καταγράφουν υψηλότερες τιμές.

Αυτό προκύπτει από το Power Barometer 2025 της Eurelectric, της ένωσης που εκπροσωπεί τον ευρωπαϊκό κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας στις Βρυξέλλες. Για τη σταθεροποίηση της αγοράς, αναφέρει η Ένωση, η Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει τον εξηλεκτρισμό και να επενδύσει σε δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και ευελιξία με σκοπό τη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος ενέργειας που να παρέχει προσιτή ηλεκτρική ενέργεια σε όλους τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την έρευνα , το 2024 ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέχισε την πορεία του προς την αποανθρακοποίηση, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές και η πυρηνική ενέργεια κάλυψαν το 72% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τονίζεται ακόμη ότι:

Παρά την πτώση των τιμών, οι απότομες αυξήσεις των περιφερειακών τιμών και η αστάθεια της αγοράς παραμένουν. Ωστόσο στις περιοχές, ειδικότερα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που βρέθηκαν αντιμέτωπες με επίμονες αυξήσεις τιμών, οι τιμές υπερέβησαν κατά μέσο όρο τα 150 ευρώ/MWh μόνο στο 6,9% του χρόνου μέσα το 2024, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 69% το 2022.

«Για την αντιμετώπιση της αστάθειας της αγοράς, θα πρέπει να επενδύσουμε σε δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και συστήματα ευελιξίας. Ταυτόχρονα, η χαμηλή ζήτηση παραμένει τροχοπέδη για τη διατήρηση βιώσιμων/σταθερών επενδύσεων», ανάφερε ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυξήθηκε μόνο κατά 1% το 2024, ενώ παραμένει 7 % χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2021, ένδειξη ότι η Ε.Ε. δεν έχει ακόμη πλήρως ανακάμψει από την ενεργειακή κρίση. Η παροχή κινήτρων για τον εξηλεκτρισμό θα είναι καθοριστική για την επίτευξη του στόχου του 32% έως το 2030, όπως ορίζεται στη Συμφωνία για Καθαρή Βιομηχανία.

Υπενθυμίζεται ότι αντιπρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο της Eurelectric είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο οποίος επανεξελέγη για δεύτερη θητεία.

