#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Λιθουανία χαλαρώνει τους κανονισμούς για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών

«Ακόμα και αν ζούμε εκ των πραγμάτων σε καιρό ειρήνης, οι νόμοι μας… δεν είχαν προσαρμοστεί στις τωρινές απειλές», είπε η υπουργός ενώπιον του κοινοβουλίου.

Η Λιθουανία χαλαρώνει τους κανονισμούς για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:35

Η Λιθουανία απλοποίησε τους κανονισμούς της με στόχο να διευκολύνει την προσφυγή στα όπλα για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, δήλωσε σήμερα η υπουργός Άμυνας αυτής της χώρας της Βαλτικής Ντόβιλ Σακαλιένε.

«Ακόμα και αν ζούμε εκ των πραγμάτων σε καιρό ειρήνης, οι νόμοι μας… δεν είχαν προσαρμοστεί στις τωρινές απειλές», είπε η υπουργός ενώπιον του κοινοβουλίου.

Όπως προβλέπουν τροπολογίες που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου, ένα «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» θα μπορεί πλέον να δώσει εντολή προκειμένου ένα drone που πετάει εντός ενός περιορισμένου ή κλειστού εναέριου χώρου να καταρρίπτεται.

Στόχος είναι, εξήγησε η Λιθουανή υπουργός, να έχουμε «έναν μηχανισμό που θα μας επιτρέπει να αντιδράσουμε αμέσως», με στρατιωτικά μέσα, σε κάθε παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας.

Αυτές οι αλλαγές λαμβάνουν χώρα ως απάντηση σε δύο περιστατικά που καταγράφθηκαν τον Ιούλιο, όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενός τύπου που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να επιτεθεί στην Ουκρανία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από τη Λευκορωσία. Το ένα εξ αυτών μετέφερε εκρηκτικά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Αϊτή: Drone- καμικάζι σκότωσε τουλάχιστον οκτώ παιδιά σε πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας

«Drone Wall» για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων ετοιμάζει η Κομισιόν

Κρεμλίνο: Δεν αναμείχθηκε η Ρωσία στις υπερπτήσεις drone στην Κοπεγχάγη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο