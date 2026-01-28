MSCI: Οι μετοχές που παίρνουν μπόνους και ποιες πλήττονται

Η πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τη MSCI δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική εξέλιξη υψηλού συμβολισμού, αλλά ένα γεγονός με σαφείς, μετρήσιμες επιπτώσεις στη σύνθεση των δεικτών και στις ροές κεφαλαίων.

Τα στοιχεία της ίδιας της MSCI, μέσα από την άσκηση που συνοδεύει τη διαδικασία διαβούλευσης, αποτυπώνουν με ακρίβεια ποιο θα ήταν το «καλάθι» των ελληνικών μετοχών που πληρούν τα κριτήρια αναπτυγμένες αγορές και εξίσου σημαντικό, ποιες δεν τα πληρούν.

Σύμφωνα με την προσομοίωση της MSCI (με τιμές αναφοράς 15 Οκτωβρίου 2025 και στο πλαίσιο του review του Νοεμβρίου), 20 από τις 25 μετοχές που σήμερα απαρτίζουν τον MSCI Greece IMI θα ήταν επιλέξιμες σε σενάριο αναβάθμισης της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά.

Πρόκειται για ένα ποσοστό 80%, το οποίο υπογραμμίζει ότι η ελληνική αγορά έχει πλέον αποκτήσει κρίσιμη μάζα τίτλων που καλύπτουν τα αυστηρά κριτήρια μεγέθους, ρευστότητας και free float που απαιτεί η MSCI για τους δείκτες των αναπτυγμένων αγορών.

Οι 20 μετοχές που θα περιλαμβάνονταν στον MSCI Greece IMI

Η σύνθεση του simulated MSCI Greece IMI αποκαλύπτει μια ξεκάθαρα τραπεζοκεντρική εικόνα, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού βάρους.

Στον πυρήνα του νέου standard δείκτη θα βρίσκονταν η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank και αθροιστικά, αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του συνολικού βάρους του δείκτη. Μαζί τους, στους Standard τίτλους, περιλαμβάνεται και ο ΟΠΑΠ, o οποίος, ωστόσο, βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού με άγνωστο το ποιο θα είναι το free float.

Τη σύνθεση συμπληρώνει μια ευρεία ομάδα εταιρειών που, αν και κατατάσσονται ως Small Cap στο πλαίσιο του MSCI Greece IMI, πληρούν τα κριτήρια Developed Markets.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η Jumbo, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, η TITAN, η Cenergy, η Motor Oil, η HELLENiQ ENERGY, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Viohalco, η Lamda Development, η Aegean Airlines, η Σαράντης, καθώς και ο όμιλος AKTOR και η Bally’s Intralot.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, πέρα από τις τράπεζες, η MSCI «αναγνωρίζει» ένα ευρύ φάσμα κλάδων σε ενέργεια, υποδομές, βιομηχανία, καταναλωτικά αγαθά ως επαρκώς ώριμους για ένταξη σε δείκτες ανεπτυγμένων αγορών.

Αντίστροφα, η προσομοίωση δείχνει ότι πέντε εταιρείες δεν θα πληρούσαν τα κριτήρια για ένταξη στους δείκτες σε καθεστώς Developed Market. Πρόκειται για τις Optima Bank, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και Autohellas.

Ο αποκλεισμός τους δεν συνδέεται με θεμελιώδη ή ποιοτική αξιολόγηση, αλλά αποτελεί καθαρά τεχνικό αποτέλεσμα των thresholds της MSCI, κυρίως σε όρους free float-adjusted κεφαλαιοποίησης, ρευστότητας και επιμονής στην κάλυψη των κριτηρίων σε βάθος χρόνου. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για «αρνητική ψήφο» στην επενδυτική τους ιστορία, αλλά για ασυμβατότητα με τα αυστηρά ποσοτικά φίλτρα που εφαρμόζονται στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών.

Η εικόνα που προκύπτει είναι διττή για την αγορά. Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα εμφανίζεται έτοιμη να «σταθεί» σε περιβάλλον αναπτυγμένων αγορών, με μια συμπαγή ομάδα μεγάλων και μεσαίων εισηγμένων που καλύπτουν τα διεθνή πρότυπα.

Από την άλλη, η ίδια η σύνθεση των επιλέξιμων τίτλων δείχνει ότι η αναβάθμιση θα είναι ένα στοχευμένο και όχι οριζόντιο story, με σαφείς κερδισμένους και περιορισμένο αριθμό εταιρειών που μένουν εκτός.

Σε επίπεδο διεθνών δεικτών, η MSCI εκτιμά ότι η Ελλάδα θα αποκτούσε παρουσία στον MSCI Europe με πέντε μετοχές και pro forma βάρος περί το 0,36%, ενώ στο MSCI World το αντίστοιχο βάρος θα διαμορφωνόταν κοντά στο 0,06%. Σε κάθε περίπτωση, το κέντρο βάρους των ροών παραμένει στις τράπεζες και στους λίγους μεγάλους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης.