Απίστευτο ράλι στη χρυσή λίρα, πόσο πουλιέται, πόσο αγοράζεται

Με τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη των τελευταίων 46 ετών ολοκλήρωσε το 2025 ο χρυσός, σημειώνοντας άλμα 63,19%. Το ασήμι σημείωσε την καλύτερη χρονιά του “ever”, με ετήσια κέρδη 135,81%.

Η κίνηση του χρυσού, δεν άφησε αδιάφορη την τιμή της χρυσής λίρας, έστω και αν το τεράστιο spread που συνεχίζει να διατηρεί η Τράπεζα Ελλάδος, “απαγορεύει” την ενασχόληση των επενδυτών, με το ιστορικό χρυσό νόμισμα.

Σε κάθε περίπτωση και με βάση τα ημερήσια δελτία τιμών, στις 29/12/2024 η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας, από την ΤτΕ, ήταν στα 568,5 ευρώ και η τιμή πώλησης στα 666,31 ευρώ, ενώ στις 31/12/2025 η τιμή αγοράς ήταν στα 830,71 ευρώ και η τιμή πώλησης στα 973,27 ευρώ. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η ετήσια άνοδος της χρυσής λίρας, ήταν σαφώς μικρότερη από την άνοδο του κίτρινου μετάλλου.

H “βόρεια” πορεία για τα πολύτιμα μέταλλα δείχνει να συνεχίζεται και στις πρώτες εβδομάδες του 2026, καθώς τα ιστορικά ρεκόρ καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο, με τον χρυσό (συμβόλαιο Απριλίου 2026) να έχει αφήσει πίσω του και τα $5.100 και το ασήμι (συμβόλαιο Μαρτίου 2026) να διαπραγματεύεται υψηλότερα των $110 ανά ουγκιά.

Την ανοδική κίνηση του χρυσού ακολουθεί η τιμή της χρυσής λίρας, με το spread μεταξύ αγοράς και πώλησης να δείχνει αυξανόμενο. Με βάση το ημερήσιο δελτίο τιμών, στις 27/1/2026 η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας, από την ΤτΕ, ήταν στα 971,84 ευρώ και η τιμή πώλησης στα 1.138,5 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ αγοράς και πώλησης του χρυσού νομίσματος έφτασε τα 166,66 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή της λίρας εξαρτάται από την τρέχουσα τιμή χρυσού, το είδος (π.χ. παλαιάς κοπής, Ελισάβετ 1973 & προγενέστερων ετών, Ελισάβετ 1974 & μεταγενέστερων ετών, λίρα ελαττωματική στην όψη, όλες γραμμάρια 7,940 - 7.988) και αν είναι λιποβαρής ή διαφορετικού τύπου (λιποβαρής γραμμάρια 7,900 - 7,939, λιποβαρής γραμμάρια 7,500 - 7,899, λιποβαρής γραμμάρια 7,000 - 7,499, Ιταλικής κοπής, ή Λιβανικής κοπής), ενώ στην ημερήσια διαμόρφωση των τιμών παίζει ρόλο και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου.

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για συναλλαγές της ΤτΕ με Ιδιώτες έως το ισόποσο των 10.000 ευρώ.

Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής.

Για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ το αντίτιμο πιστώνεται στον Τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (απαιτείται προσκόμιση IBAN).

Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ, ή τμηματικά από τον ίδιο πελάτη απαιτούνται επιπλέον, εφόσον πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο:

Ταυτότητα.

Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη, ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή επαγγελματική ταυτότητα, ή παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης).

Ισχύουσα άδεια παραμονής προκειμένου για Αλλοδαπούς (Υπηκόους Χωρών εκτός ΕΕ).

Τηλέφωνο επικοινωνίας (Πρόσφατος λογαριασμός Παρόχου υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών).

Στις συναλλαγές πώλησης χρυσών λιρών Αγγλίας από την Τράπεζα της Ελλάδος εισπράττεται προμήθεια 5‰ με ελάχιστο τα 3 ευρώ.

Η αγορά και πώληση των χρυσών λιρών Αγγλίας από την Τράπεζα της Ελλάδος γίνεται σε όλα τα Υποκαταστήματα περιλαμβανομένου του Κεντρικού Καταστήματος (είσοδος Σταδίου 14, τηλεφωνικό ραντεβού 210 3202788).

Προκειμένου για ράβδους, ή πλάκες Χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους, ή πλάκες χρυσού στην ΤτΕ προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε καθαρό Χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.

Αξίζει υπενθύμισης ότι από τις Εμπορικές Τράπεζες, αγοραπωλησίες Χρυσού κάνει μόνο η Τράπεζα Πειραιώς (σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο τιμών της 27/1 η αγορά της χρυσής λίρας από την Πειραιώς στα 939 ευρώ και η πώληση στα 1.098 ευρώ.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις αναλυτών και επενδυτικών οίκων για την πορεία του χρυσού

Ο Christopher Wood, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της Jefferies, αφαίρεσε μια κατανομή 10% σε Bitcoin από το πρότυπο χαρτοφυλάκιό του, αντικαθιστώντας τη στάθμιση στο Bitcoin με κατανομή 5% σε Φυσικό Χρυσό και 5% σε μετοχές Εταιρειών εξόρυξης Χρυσού, χαρακτηρίζοντας τον Χρυσό ως “ένα ιστορικά δοκιμασμένο αντιστάθμισμα κινδύνου, σε έναν ολοένα και πιο αβέβαιο γεωπολιτικό Κόσμο”.

“Η άνοδος των Πολύτιμων Μετάλλων δεν ξεκίνησε με τη διαμάχη για την Γροιλανδία και είναι απίθανο να τελειώσει με αυτήν. Αντίθετα, το επεισόδιο με τη Γροιλανδία έδωσε νέα ώθηση, σε μια άνοδο που έχει αναπτυχθεί εδώ και μήνες, λόγω ενός μακροοικονομικού και γεωπολιτικού σκηνικού που έχει γίνει ολοένα και πιο άβολο για τους επενδυτές που εξαρτώνται μόνο από Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία.

Η 'ανατρεπτική' πολιτική προσέγγιση του Τραμπ στις διεθνείς υποθέσεις και η επιθυμία να δει τα χαμηλότερα επιτόκια, ταιριάζουν πολύ καλά στα Πολύτιμα Μέταλλα, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται από την αχαλίνωτη άνοδο του Χρυσού και του Ασημιού. Η δεύτερη θητεία του Τραμπ, μέχρι στιγμής, είναι ένα ‘δώρο’ για τα Πολύτιμα Μέταλλα”, σύμφωνα με τις Saxo Bank και KCM Trade.

“Ο Χρυσός μπήκε στο 2026 με την ίδια ορμή, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, η πτώση των πραγματικών επιτοκίων και οι προσπάθειες επενδυτών και Κεντρικών Τραπεζών να διαφοροποιηθούν μακριά από το Δολάριο, ενισχύουν τον ρόλο του ως το απόλυτο Παγκόσμιο καταφύγιο. Όσο ο Τράμπ δημιουργεί ανασφάλεια στις Αγορές, τόσο οι τιμές των Μετάλλων θα ανεβαίνουν. Τα μεγαλύτερα reserves σε Χρυσό τα έχουν οι ΗΠΑ, με τον Χρυσό να παραμένει ένα ασφαλές ‘καταφύγιο”, σύμφωνα με αναλυτές, που δίνουν τιμές – στόχους από $4.900, έως και $7.150.

“Η επιρροή του Αμερικανικού Δολαρίου στις Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές εξασθενεί σταδιακά, αλλά δεν υπάρχει κανένα μεγάλο Νόμισμα που να το αμφισβητεί. Οι προοπτικές για το Δολάριο δεν είναι ευνοϊκές, λόγω των δημοσιονομικών πιέσεων στις ΗΠΑ, των εμπορικών εντάσεων, των πολιτικών κυρώσεων και των ευρύτερων γεωπολιτικών κινδύνων.

Αντίθετα, ο Χρυσός είναι ο κύριος ωφελημένος αυτής της μετατόπισης. Το μερίδιο του Χρυσού στα αποθέματα των Κεντρικών Τραπεζών έχει εκτοξευθεί στο 25% έως 28%, από 14% και για πρώτη φορά από το 1996, οι Ξένες Κεντρικές Τράπεζες κατέχουν περισσότερο Χρυσό, από ότι Αμερικανικά Κρατικά ομόλογα. Η μετατόπιση αυτή καθοδηγείται από πολλούς παράγοντες, όπως η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι στρατηγικές αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού και οι προσπάθειες διαφοροποίησης.

Οι Κεντρικές Τράπεζες δείχνουν πρόθυμες να συνεχίσουν τη συσσώρευση Χρυσού, με τις μη καταγεγραμμένες αγορές να υποδηλώνουν ότι η τάση μπορεί να είναι ακόμη πιο έντονη, από ότι υποδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία”, σύμφωνα με τη Morgan Stanley.

Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του Χρυσού στο τέλος του 2026, καθώς διαπιστώνει ότι αυξάνεται η ζήτηση από Ιδιώτες επενδυτές, πέρα από τη ήδη ισχυρή ζήτηση που προέρχεται από Κεντρικές Τράπεζες και διαπραγματεύσιμα κεφάλαια (ETFs). Η Τράπεζα ανέβασε τον στόχο της, για τον Δεκέμβριο του 2026, στα $5.400 ανά ουγκιά, από $4.900 προηγουμένως.

“Ο Χρυσός περνά μια παρατεταμένη επαναξιολόγηση, καθώς εμφανίζονται ρωγμές στη μεταπολεμική, βασισμένη σε κανόνες, διεθνή τάξη. Οι επενδυτές βλέπουν ολοένα και περισσότερο τον Χρυσό, ως αξιόπιστη προστασία απέναντι σε αυτούς τους δύσκολα μετρήσιμους κινδύνους αλλαγής καθεστώτος”, σύμφωνα με την JP Morgan Private Bank.

“Σε μια νέα, πρωτοφανή φάση έχει εισέλθει η Αγορά των Πολύτιμων Μετάλλων. Αυτή η νέα φάση δεν καθορίζεται πλέον από κερδοσκοπία, ή momentum trading, αλλά από βαθιά δομικά ελλείμματα μεταξύ φυσικής προσφοράς και άνευ προηγουμένου ζήτησης.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η παρατεταμένη έλλειψη Αργύρου, σε συνδυασμό με την εκρηκτική αύξηση της βιομηχανικής ζήτησης, από ηλιακά πάνελ, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά προϊόντα, έως αμυντικό εξοπλισμό, έχει προκαλέσει μια φυσική έλλειψη που οι Αγορές πλέον δεν μπορούν να καλύψουν. Ταυτόχρονα, ο όγκος των εκκρεμών συμβολαίων στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, ξεπερνά κατά πολύ την ποσότητα Φυσικού Αργύρου και Χρυσού διαθέσιμου προς παράδοση”, σημειώνει η Gold Switzerland.