Τραμπ: Η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία από την έναρξη της εισβολής της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, μετά από συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα συνεχίσει να προμηθεύει το ΝΑΤΟ με όπλα, «ώστε το ΝΑΤΟ να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ

«Αφού έμαθα και κατανόησα πλήρως τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση Ουκρανίας/Ρωσίας και, αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή. Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική στήριξη της Ευρώπης και, ειδικότερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από τα οποία ξεκίνησε αυτός ο Πόλεμος είναι σίγουρα εφικτή επιλογή. Γιατί όχι;

Η Ρωσία πολεμά χωρίς σαφή στόχο εδώ και τριάμισι χρόνια έναν πόλεμο που μια πραγματική στρατιωτική δύναμη θα έπρεπε να έχει κερδίσει μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτό δεν είναι κάτι που ξεχωρίζει τη Ρωσία. Αντιθέτως, τους κάνει να φαίνονται σαν «χάρτινος τίγρης».

Όταν οι άνθρωποι που ζουν στη Μόσχα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και περιοχές σε όλη τη Ρωσία, καταλάβουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον πόλεμο – το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο να προμηθευτούν βενζίνη λόγω των τεράστιων ουρών που σχηματίζονται, και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στη «πολεμική οικονομία» τους, όπου το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων δαπανάται για να πολεμήσουν την Ουκρανία, η οποία διαθέτει μεγάλο σθένος και γίνεται συνεχώς καλύτερη – η Ουκρανία θα μπορέσει να ανακτήσει τη χώρα της στην αρχική της μορφή και, ποιος ξέρει, ίσως να προχωρήσει και παραπέρα!

Ο Πούτιν και η Ρωσία αντιμετωπίζουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και αυτή είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει.

Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι και στις δύο χώρες τα καλύτερα. Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε το ΝΑΤΟ με όπλα, ώστε το ΝΑΤΟ να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί. Καλή τύχη σε όλους!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr