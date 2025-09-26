Moody’s: Γεωπολιτικοί κίνδυνοι απειλούν την ισχυρή ανάπτυξη της Πολωνίας

Η αυξανόμενη γεωπολιτική ανασφάλεια αναμένεται να δοκιμάσει την ισχυρή οικονομία της Πολωνίας και μπορεί να επηρεάσει το πιστωτικό προφίλ του κράτους, σύμφωνα με τη Moody’s.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Πολωνίας αναμένεται να αυξηθεί κατά πάνω από 3% φέτος και του χρόνου, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική στην ανατολική Ευρώπη, δήλωσε ο Heiko Peters, ανώτερος αναλυτής της Moody’s.

Ωστόσο, μια έξαρση των εντάσεων θα μπορούσε να περιορίσει τις επενδύσεις και τη ζήτηση των καταναλωτών, καθιστώντας την οικονομία των 915 δισ. δολαρίων ευάλωτη.

«Ένα σενάριο αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων θα μπορούσε επίσης να έχει επιπτώσεις στις άμεσες επενδύσεις, με πιθανές επιπτώσεις στα νοικοκυριά και την ιδιωτική κατανάλωση λόγω αυξημένης επιφυλακτικότητας», δήλωσε ο Peters στο Bloomberg κατά την επίσκεψή του στη Βαρσοβία.

Την περασμένη εβδομάδα, η Moody’s υποβάθμισε σε αρνητική την προοπτική της πολωνικής οικονομίας, επικαλούμενη το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα και τις πολιτικές δυσκολίες. Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος αξιολόγησης τη διατηρεί στο επίπεδο A2 της επενδυτικής βαθμίδας.

Η απόφαση για αρνητική προοπτική έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και μελών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας. Στην αναφορά της, η Moody’s σημείωσε ότι σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης, που περιέγραψε ως «πολύ χαμηλής πιθανότητας αλλά υψηλής επίπτωσης», η Πολωνία πιθανότατα θα αντιμετώπιζε «πολλαπλή υποβάθμιση».