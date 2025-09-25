Ένοχος για παράνομη χρηματοδότηση από τη Λιβύη ο Νικολά Σαρκοζί

Γαλλικό δικαστήριο έκρινε σήμερα ένοχο τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για ορισμένες από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από το καθεστώς του τότε Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι. Κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε συμμορία και αθώος για απόκρυψη υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων.

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κατηγορούταν για παθητική δωροδοκία, απόκρυψη υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων, παράνομη χρηματοδότηση καμπάνιας και σύσταση συμμορίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο Σαρκοζί θεωρείται τόσο “εντολοδόχος” όσο και αποδέκτης της χρηματοδότησης.

Ο ίδιος είχε αντιδράσει στην εισαγγελική πρόταση ποινής ως απαράδεκτη που “μακιγιάρει την αδυναμία των υποτιθέμενων καταγγελιών “.

Η δίκη που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 διήρκησε 3 μήνες. Η εισαγγελία πρότεινε ποινή 7 ετών, την ίδια και για τους 12 κατηγορούμενους αυτής της υπόθεσης. Συμπληρώνεται από πρόταση για 300.000 πρόστιμο, πενταετη απαγόρευση του εκλέγεσθαι και απαγόρευση άσκησης νομικών συμβουλών.

Ο 70χρονος Σαρκοζί, ο οποίος βρισκόταν παρών στη δικαστική αίθουσα μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, και τα τρία παιδιά του, δεν έχει ακόμη καταδικαστεί σε ποινή, καθώς το δικαστήριο εξακολουθεί να ανακοινώνει την απόφασή του. Έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, η οποία θα «παγώσει» την εκτέλεση της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Σαρκοζί αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» από πολιτικούς του αντιπάλους και «ψευδομάρτυρες» που επιδίωκαν εκδίκηση, μετά τη στάση του υπέρ της ανατροπής του Καντάφι το 2011.

Λόγω ηλικίας, εάν ο 70χρονος πρώην Πρόεδρος καταδικαστεί μελλοντικά τελεσίδικα από το Εφετείο δεν αναμένεται να φυλακιστεί αλλά να παραμείνει κατ’ οικον κρατούμενος. Εκτός κι αν σήμερα το δικαστήριο αποφασίσει την άμεση φυλάκιση των κατηγορουμένων εν αναμονή της εκτέλεσης της έφεσης, αλλά θεωρείται απίθανο γιατί δεν προτάθηκε από την Εισαγγελία.

Ο θάνατος του βασικού μάρτυρα και πρωταγωνιστή κλειδί της υπόθεσης, Ziad Takieddine, στο Λίβανο πριν λίγες μέρες δεν ανέβαλε την προγραμματισμένη εκφώνηση της ετυμηγορίας. Ο αριθμός των κατηγορουμένων μειώνεται στους 11 έναντι 12.

Η διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας αναμένεται να διαρκέσει αρκετά

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ