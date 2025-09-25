#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πορτογαλία: Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

«Αυτή είναι μια πολιτική-σοκ. Θέλουμε να ταρακουνήσουμε την αγορά κατασκευών και ενοικίασης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο σε συνέντευξη Τύπου μετά την εβδομαδιαία συνεδρίαση της κυβέρνησής του.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:02

Πορτογαλία: Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα νέα σειρά μέτρων για να βάλει φρένο στις αυξανόμενες τιμές στέγασης, με τα μέτρα να περιλαμβάνουν αύξηση των φόρων επί συναλλαγών ακινήτων για ξένους αγοραστές.

«Αυτή είναι μια πολιτική-σοκ. Θέλουμε να ταρακουνήσουμε την αγορά κατασκευών και ενοικίασης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο σε συνέντευξη Τύπου μετά την εβδομαδιαία συνεδρίαση της κυβέρνησής του.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις για την ενθάρρυνση ενοικίασης και μείωση του ΦΠΑ, στο 6%, για την κατασκευή κατοικιών που πωλούνται σε μέγιστη τιμή 648.000 ευρώ ή ενοικιάζονται για λιγότερο από 2.300 ευρώ.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μια από τις πιο οξείες στεγαστικές κρίσεις στην Ευρώπη: από το 2015, οι τιμές των ακινήτων στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου έχουν αυξηθεί κατά 124%, σε σύγκριση με μια μέση αύξηση 53% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Μετά το 2011, και την οικονομική κρίση που αντιμέτωπισε η χώρα λαμβάνοντας οικονομική στήριξη της ΕΕ, η Πορτογαλία αποφάσισε να προσελκύσει ξένα κεφάλαια προσφέροντας «χρυσές βίζες» σε επενδυτές ακινήτων και φορολογικές ελαφρύνσεις σε Ευρωπαίους συνταξιούχους και «ψηφιακούς νομάδες».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

